نائب برلماني ينتقد تأخر إعلان نتائج تعيينات وزارة العدل والنيابة الإدارية

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قال النائب ممتاز الدسوقي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن وزارة العدل أعلنت في 2014 عن إجراء مسابقة للتعيين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية وأجريت اختبارات لمستوفي شروط المسابقة في 2015، ولكن لم يتم الإعلان عن المقبولين فيها حتى الآن.

وأضاف الدسوقي، فى تصريح له، أن عدد المتقدمين لهذه المسابقة وصل إلى ما يقرب من 700 ألف متسابق حتى الآن، منتقدا تأخر إعلان نتائج مسابقات تعيينات وزارة العدل والنيابة الإدارية، لافتًا إلى أن الوزارة أعلنت عن حاجتها لـ1600 موظف بمصلحة الشهر العقاري العام الماضي، وبالرغم من انتهاء المسابقة وإجراءاتها بالكامل فإنها لم تعلن عن النتائج حتى الآن.

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وتابع الدسوقي: "إذا كانت الوزارة لا تنوي إعلان النتائج أو تعيين الشباب، فلماذا تعلن عن مسابقات جديدة دون أن تنتهي من نتائج المسابقات الأخرى".

