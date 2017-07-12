محافظ الاسكندرية يشهد حفل استقبال حاملة الطائرات المصرية «ميسترال»

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شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، حفل الاستقبال الذي أقيم على متن السفينة البحرية حاملة الطائرات "ميسترال"، بدعوة من السفير ستيفان روما تيت سفير فرنسا بالقاهرة، في إطار التعاون المشترك بين البحرية المصرية والفرنسية، بمناسبة وصول الميسترال للقوات البحرية المصرية، وذلك بحضور الفريق بحري أ . ح أحمد خالد سعيد قائد القوات البحرية المصرية، وكريستوف برازوتش رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية، وستاني سالاس دو شارجار قائد السفينة، ونبيل حجلاوي قنصل عام فرنسا بالإسكندرية.

وخلال الحفل أعرب سلطان عن سعادته باستقبال السفير والوفد الفرنسي وتواجدهم على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، في احتفالية بمناسبة وصول الميسترال للقوات البحرية المصرية، مشيدًا بمستوى العلاقات المصرية - الفرنسية فى مختلف المجالات، وخاصة علاقات التوأمة بين الإسكندرية ومرسيليا، ما تحرص المحافظة على تدعيمه ومواصلة التعاون في مختلف المجالات.

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وأشار المحافظ، أن الميسترال هي إضافة جديدة للقدرات القتالية للقوات البحرية المصرية بما تملكه من إمكانيات وقدرات على تنفيذ مهام الإنزال البحري وأعمال النقل الإستراتيجي، كذلك القيام بمهام الإخلاء وتقديم الدعم اللوجيستي للمناطق المنكوبة، وتوفير الخدمة الطبية والعلاج المؤهل لوحدات الأسطول وإدارة أعمال البحث والإنقاذ للأرواح والعمل كمركز قيادة مشترك بالبحر.