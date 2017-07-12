أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

وداعًا للمفتاح.. فتح غرفتك في الفندق سيكون عبر "المحمول"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وداعًا للمفتاح.. فتح غرفتك في الفندق سيكون عبر "المحمول"

12:59 م الأربعاء 12 يوليه 2017

وداعًا للمفتاح.. فتح غرفتك في الفندق سيكون عبر "ا

كتب - هشام عواض:

تعتبر المفاتيح المعدنية أو البطاقات الذكية حتى، مزعجة للبعض وكثير ما ننساها، ولهذا فقد تم ابتكار تطبيق على الهاتف المحمول يمكنك من فتح باب غرفتك في الفندق.

قامت سلسلة فنادق هيلتون المعروفة بإطلاق تكنولوجيا للتحكم في أبواب الغرف عن طريق الهاتف، ويمكنك من الاستغناء عن المفاتيح والبطاقات الذكية التقلديية، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وإذا كنت تقيم أو ستقيم في واحد من عشرة فنادق ببريطانيا، فسوف تحصل على التطبيق لفتح الغرفة والأماكن الأخرى التي تحتاج الوصول إليها داخل الفنادق بما فيها المصاعد.

ويقوم الفندق بتفعيل التطبيق قبل وصولك بيوم في حال الحجز المبكر، ويتم تعطيله فور انتهاء مدة إقامتك بالفندق.

وببساطة فإن فتح الغرفة يتم بالضغط على زر على التطبيق مكتوب عليه "افتح" ليكون الباب قد انفتح تلقائيًا.

وبدأت فنادق في القيام بهذه الخطوة فعليًا من قبل، إلا أن هليتون ربما ستكون من يعمم التجربة، أو فكرة التطبيق مختلفة وأكثر تحكمًا وسرية.

وبعد هذا الإجراء فلن تحتاج لموظف الاستقبال لاستلام المفتاح أو تسليمه في الخروج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- أغلى المنازل حول العالم.. أحدها يصل ثمنه لـ "مليار دولار"

    هو وهي

  • ساعة "بيج بن" تتوقف لأول مرة منذ 158 عاماً.. والسبب

    هو وهي

  • "ميامي" الأمريكي يفوز بأكبر مسابقة للكلاب المدللة في العالم

    هو وهي

  • صورة - طيار يكتب "عام سعيد" في الجو بطريقة مبتكرة!

    هو وهي

إعلان

a15aa194d2.jpg
76187d8faa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة