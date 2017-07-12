وداعًا للمفتاح.. فتح غرفتك في الفندق سيكون عبر "المحمول"

وداعًا للمفتاح.. فتح غرفتك في الفندق سيكون عبر "ا

كتب - هشام عواض:

تعتبر المفاتيح المعدنية أو البطاقات الذكية حتى، مزعجة للبعض وكثير ما ننساها، ولهذا فقد تم ابتكار تطبيق على الهاتف المحمول يمكنك من فتح باب غرفتك في الفندق.

قامت سلسلة فنادق هيلتون المعروفة بإطلاق تكنولوجيا للتحكم في أبواب الغرف عن طريق الهاتف، ويمكنك من الاستغناء عن المفاتيح والبطاقات الذكية التقلديية، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وإذا كنت تقيم أو ستقيم في واحد من عشرة فنادق ببريطانيا، فسوف تحصل على التطبيق لفتح الغرفة والأماكن الأخرى التي تحتاج الوصول إليها داخل الفنادق بما فيها المصاعد.

ويقوم الفندق بتفعيل التطبيق قبل وصولك بيوم في حال الحجز المبكر، ويتم تعطيله فور انتهاء مدة إقامتك بالفندق.

وببساطة فإن فتح الغرفة يتم بالضغط على زر على التطبيق مكتوب عليه "افتح" ليكون الباب قد انفتح تلقائيًا.

وبدأت فنادق في القيام بهذه الخطوة فعليًا من قبل، إلا أن هليتون ربما ستكون من يعمم التجربة، أو فكرة التطبيق مختلفة وأكثر تحكمًا وسرية.

وبعد هذا الإجراء فلن تحتاج لموظف الاستقبال لاستلام المفتاح أو تسليمه في الخروج.