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قبل الإنترنت.. هكذا كان يحصل طلاب الثانوية العامة على النتيجة

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مصراوي Masrawy

قبل الإنترنت.. هكذا كان يحصل طلاب الثانوية العامة على النتيجة

12:56 م الأربعاء 12 يوليه 2017

قبل الإنترنت.. هكذا كان يحصل طلاب الثانوية العامة على النتيجة

الراديو أحد وسائل الحصول على نتيجة الثانوية قديما

كتب- علي أحمد:

لم يكن شبح الثانوية العامة يفارق طلابها طوال العام حتى بعد أدائهم الامتحان، إذ أن مهمة صعبة أخرى تكون في انتظارهم تتمثل في كيفية الحصول على النتيجة.

الراديو:

قبل عقود، لم يكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالأمر السهل، إذ كان الطلاب وأسرهم ينتظرون حول "الراديو" لسماع أرقام جلوس الناجحين، ثم تبدأ رحلة جديدة إلى المدرسة لمعرفة المجموع.

الكونترول:

في الثمانينيات، بدأ ظهور مصطلح جديد بين الباحثين عن نتيجة الثانوية العامة، وهو "الكونترول"، حيث تمنح لك علاقاتك بأحد العاملين داخل الوزارة الحصول على النتيجة قبل إعلانها رسمياً، دون عناء الانتظار.

"الحلاوة":

يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة كان فرصة ثمينة لـ "السعاة" داخل المدرسة للحصول "حلاوة النتيجة" من الطلاب، حيث كان يشترط أحدهم الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 5 إلى 20 جنيها، والتي كانت تزيد بحسب المجموع.

كان هذا الأمر يوفر على الطلاب وأسرهم الوقوف لساعات طويلة انتظاراً لتعليق النتيجة وتجنباً للزحام.

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مصراوي Masrawy

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