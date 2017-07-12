وجهتك دهب؟ بالأسعار.. تعرف على أفضل 5 مطاعم

مصراوي Masrawy

كتبت- هاجر حاتم:

أصبح هناك إقبال كبير في الفترة الأخيرة على مدينة دهب السياحية، والتي تتميز بالمناظر الخلابة لشواطئها، والشعب المرجانية، وممارسة هواية الغوص، ومشاهدة الأسماك النادرة.

بالإضافة إلى ذلك وجود الكثير من المطاعم ذات النكهات المختلفة من جميع أنحاء العالم، رصدها "مصراوي" في تجربة سياحية نستعرضها لك في التالي:

مطعم أتانور "Athanor Cafe-Pizzeria"

أفضل ما يقدمه هذا المطعم هو "الباستا" المكرونة بأشكالها ونكهاتها الإيطالية، والبيتزا الرفيعة، كما يقدم أيضًا ساندويتشات البرجر المطبوخ "home made".

ويشتهر أيضًا المطعم بعمل حلوى "التشيز كيك"، والشوكولاته.

أسعاره تتراوح بين 50- 60 جنيه.

مطعم Ralph's German Bakery

هو مناسب لوجبة الإفطار الصباحي، حيث يقدم الحلوى الغربية على الطراز الألماني، من "كرواسون"، "دنش" ، والكعك المحشي بالأجبان.

أسعاره تترواح بين 30- 60 جنيه

مطعم Everyday

من أشهر المطاعم الموجودة في دهب، يقدم أكلاته ومشروباته على أنغام الموسيقى من جميع أنحاء العالم، عن طريق الحفلات اليومية المختلفة.

أسعاره تتراوح بين 50- 80 جنيه

مطعم لخبتيتا رامز وباولا

لا يقدم هذا المطعم سوى البيتزا الإيطالية بجميع أنواعها، حيث يعمل بالمكان طهاة إيطاليون.

أسعاره تتراوح بين 70- 150 جنيه

مطعم king kitchen

يقدم المطعم أنواع المشويات المختلفة، والأكلات الشرقية.

أسعاره تتراوح بين 50-30-100 ج