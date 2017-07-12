بقالو التموين: صرف 50% من السلع التموينية.. و90% من فارق الخبز

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لبقالي التموين، إن معدلات صرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجاري لنحو 70 مليون مواطن مستحق للدعم التمويني بلغت 50 % حتى الآن.

وأضاف نادي، لمصراوي، أن معدلات صرف سلع فارق نقاط الخبز عن شهر يونيو الماضي، والتي بدأ صرفها مع بداية يوليو الجاري، بلغت 90% حتى الآن.

يُذكر أنه تم تطبيق قرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بزيادة نصيب الفرد من الدعم النقدي لـ 50 جنيهًأ بدلًا من 21 جنيه، لتبلغ قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة 85 مليار جنيه، كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين، وذلك ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حالياً على تحديث بيانات بطاقات 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة، على أن تنتهي المهلة في الخامس عشر من يوليو الجاري.