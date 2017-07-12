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محافظ الأقصر: المستشفى العام تدخل الخدمة في 30 أغسطس المقبل

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر: المستشفى العام تدخل الخدمة في 30 أغسطس المقبل

12:48 م الأربعاء 12 يوليه 2017

محافظ الأقصر: المستشفى العام تدخل الخدمة في 30 أغسطس المقبل

محمد بدر محافظ الأقصر

كتب- محمد غايات:
قال محمد بدر، محافظ الأقصر، إنه عرض المشروعات القومية في قطاعات الصحة والنقل والمياه والصرف الصحي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل.

وأضاف، محافظ الأقصر في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد خلال اجتماع المجلس على أهمية ضغط الجداول الزمنية لإنهاء مشروعات في قطاع الصحة وخاصة في مستشفيات إسنا والبياضية والأقصر العام التي ستدخل الخدمة في ٣٠ أغسطس.

وأوضح المحافظ أنه تم استعراض المشروع القومي للإسكان، حيث تم التوجيه بسرعه استكمال مشروعات الإسكان بالمحافظة من خلال تشكيل لجنة لاستكمال المشروع الذي يشمل ٤٣ ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منها ٤٢٠٠ وحدة بالأقصر.

وأكد محافظ الاقصر، أنه جرى استعراض مشروعات المياه والصرف الصحي في المحافظة بتكلفة ١٨٢ مليون جنيه ووجه رئيس الوزراء بتوفير المبالغ اللازمة لاستكمال وتنفيذ هذه المشروعات، كما جرى استعراض ملف الصرف الصحي وخاصة في قري إسنا.

وأضاف: "مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بالمحافظة تبلغ تكلفتها ٦٣٢ مليون جنيه ونحتاج إلى استكمالها، وتم تخصيص ٢٦ فدان لإقامة منطقة لوجستية وسيتم نقلها لوزارة لاقامة منطقة لوجستية عليها، وتم دراسة موقف المنطقة الصناعية بمنطقة طيبة والتي سيتم سحبها من الشركة الحالية وإعادة طرحها مرة أخرى من خلال هييئة التنمية الصناعية، كما تم استعراض إقامة طريق يربط الأقصر بمرسى علم وستقوم وزارة النقل بدراسته، كما تم استعراض موقف طريق الكباش الأثري".

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