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دبلوماسي كويتي: اتخذنا التدابير اللازمة لمنع تدفق المقاتلين الأجانب الى مناطق النزاع

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دبلوماسي كويتي: اتخذنا التدابير اللازمة لمنع تدفق المقاتلين الأجانب الى مناطق النزاع

12:47 م الأربعاء 12 يوليه 2017

دبلوماسي كويتي: اتخذنا التدابير اللازمة لمنع تدفق المقاتلين الأجانب الى مناطق النزاع

السفير ناصر الصبيح

الكويت ( د ب أ)

أكد دبلوماسي كويتي اتخاذ بلاده كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تدفق المقاتلين الارهابيين الأجانب الى مناطق النزاع وذلك تنفيذا لقراري مجلس الأمن (2178) و(2253).

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن ذلك جاء في كلمة القاها مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الكويتي السفير ناصر الصبيح أمس الثلاثاء أمام المجموعة المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع والمنبثقة عن الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وقال الصبيح إن تلك التدابير تتمثل في استباقية التحقيق في حالات الاشتباه والتحقيق عند عودة المقاتلين وإعادة إدماجهم في المجتمع المدني ومشاركة الدول الشقيقة والصديقة المعلومات التي تخدم البلدين.

وأشار الى قيام دولة الكويت بتعديل تشريعاتها الوطنية بنحو يكفل تجريم كافة صنوف الأفعال الإرهابية من انضمام للجماعات الإرهابية أو اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة إلى الانضمام لها أو تمويلها أو مساعدتها أو الترويج لها بأي شكل من الإشكال.

وأضاف أن الكويت اتخذت إجراءات قانونية ضد الأشخاص المتواجدين في مناطق النزاع وملاحقتهم دوليا لإخضاعهم لمحاكمات عادلة على ان يشاركوا بعدها و خلال مدة محكوميتهم في برامج إعادة تأهيل من قبل الأجهزة الأمنية المشرفة على السجون والمؤسسات الإصلاحية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة الاخرى ذات العلاقة.

وذكر الصبيح أن دولة الكويت واكبت "الفضاء الالكتروني والعمل على محاربة الرسائل الإعلامية الارهابية في توعية المجتمع وتحصينه من التأثر برسائل الجماعات الارهابية من خلال بث رسائل مضادة إعلاميا تنبذ الفكر المتطرف و تناسب كافة الفئات السنية".

وتشكل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في يناير عام 2015 بعد سيطرة التنظيم على مساحات كبيرة من سورية والعراق ، ويضم حاليا قرابة 70 دولة منها 12 دولة عربية .

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