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مجازاة 23 طبيبًا وصيدليًّا بالشرقية لـ"تزويغهم" من العمل

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مصراوي Masrawy

مجازاة 23 طبيبًا وصيدليًّا بالشرقية لـ"تزويغهم" من العمل

01:00 م الأربعاء 12 يوليه 2017

اللواء خالد سعيد

الشرقية - فاطمة الديب: 

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، مجازاة 23 طبيبًا وصيدليًّا، وفنيًّا، وممرضًا، وإداريًّا، وعاملاً، بالوحدة الصحية بأشكر التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر قانوني.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل، والمنشآت الصحية بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على "الوحدة الصحية بأشكر"، والتابعة للإدارة الصحية بفاقوس، وتبين عدم تواجد

23 من العاملين بالوحدة الصحية أثناء الزيارة، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

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