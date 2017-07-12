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وكيل التعليم بالشرقية: سعيد بحصول 5 من أبناء المحافظة على المراكز الأولى

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مصراوي Masrawy

وكيل التعليم بالشرقية: سعيد بحصول 5 من أبناء المحافظة على المراكز الأولى

12:56 م الأربعاء 12 يوليه 2017

وكيل التعليم بالشرقية: سعيد بحصول 5 من أبناء المحافظة على المراكز الأولى

هشام السنجري

الشرقية – فاطمة الديب:

قال هشام السنجري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه سعيد بحصول 5 من أبناء محافظة الشرقية، على المراكز الأولي بأوائل الجمهورية، بينهم الأول مكفوفين.

وأوضح السنجري، أن هذه النسبة جيدة بالنسبة لمحافظات أكبر من محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنه ينتظر غدًا النسبة الحقيقية مع إعلان النتيجة.

وأضاف السنجري، أنه يمر بوعكة صحية، ولكنه حرص على تهنئة الأوائل تلفونيًا، ومن المقرر تكريمهم من قِبل مديرية التربية والتعليم بعد التكريم الذي سيقيمه لهم الوزير في مؤتمر صحفي.

وحصل 5 من أبناء محافظة الشرقية، على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية وهم: "يارا عفيفي عبد الفتاح"، الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة، شعبة علمي علوم، بمدرسة كفر محسن الثانوية الإبراهيمية، ومحمد فتحي محمود محمد، الثاني مكرر بمجموع 408.5 درجة شعبة علمي بمدرسة العصايد الثانوية المشتركة ديرب نجم، ومحمد أحمد محمد عبد العزيز، الثاني مكرر بمجموع 408.5 درجة شعبة علمي رياضة بمدرسة صلاح الدين الثانوية بنين مشتول السوق، ومحمد محمود أمين حسين، الخامس مكرر أدبي، بمجموع 406.5 درجة، بمدرسة شيبة الثانوية غرب الزقازيق، ومحمد علي محمود علي طعيمة، الأول مكفوفين الجمهورية بمجموع 398.5 بمدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق.

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