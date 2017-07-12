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افتتاح مصنعين ووضع حجر أساس مشروع ببني سويف

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مصراوي Masrawy

افتتاح مصنعين ووضع حجر أساس مشروع ببني سويف

12:54 م الأربعاء 12 يوليه 2017

افتتاح مصنعين ووضع حجر أساس مشروع ببني سويف

المهندس شريف حبيب

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، عن افتتاح مصنعين بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية غدًا الخميس، باستثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 400 فرصة عمل، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والذي يزور بني سويف في إطار التكامل والتواصل المباشر لتشجيع الاستثمار بالمحافظة.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن برنامج الزيارة يتضمن وضع حجر الأساس لفرع إحدى الشركات الكبرى في مجال تصنيع وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية، على مساحة 150 ألف م2 وباستثمارات تصل إلى 2.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسليم 40 خطاب تخصيص أراضي صناعية "بالمجان" للمستثمرين.

وأكد" حبيب"، أن بني سويف تنطلق بخطى سريعة ومدروسة نحو تحقيق تقدم ملموس في مجال الاستثمار والذي يعد السبيل الأهم لدفع جهود التنمية بالمحافظة، لا سيما وأنه يمثل القطاع الرئيس في مجال توفير فرص عمل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة أن المحافظة تمتلك ميزات تنافسية ومقومات النهوض بهذا القطاع، مشيرًا إلى إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية بالمحافظة وصل إلى 550 مشروعًا باستثمارات ما يقرب من 18 مليار جنيه، ويمكن أن توفر 66 ألف فرصة عمل في مراحلها الأولى.

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