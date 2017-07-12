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وزيرة الهجرة: لا توجد مؤشرات حول ترحيل العمالة المصرية من قطر بعد قطع العلاقات

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مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة: لا توجد مؤشرات حول ترحيل العمالة المصرية من قطر بعد قطع العلاقات

12:39 م الأربعاء 12 يوليو 2017

وزيرة الهجرة: لا توجد مؤشرات حول ترحيل العمالة المصرية من قطر بعد قطع العلاقات

السفيرة نبيلة مكرم

 

كتبت- نورا ممدوح:

عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة أحوال المصريين العاملين في قطر، اجتماعها الثاني برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، بحضور ممثلي وزارة الخارجية والشركة الوطنية للطيران، وممثل وزارة القوى العاملة والأجهزة المعنية.

وشهد الاجتماع عرض الموقف الخاص بالجالية المصرية المقيمة في قطر، وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم احوال العمالة المصرية بقطر، مؤكدة أن الأوضاع مستقرة وتم استعراض الجهود التي تقوم بها وزارة الهجرة والقنصلية المصرية والمستشار العمالي بالدوحة في التواصل مع أعضاء الجالية للاطمئان عليهم وأن كل المؤشرات تدل على أن الأحوال طبيعية . 

وشددت مكرم، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات، فالجالية المصرية بقطر منسجمة داخل نسيج الشعب القطري، ولا توجد أية مؤشرات حول ترحيل العمالة المصرية هناك على خلفية قطع العلاقات مع النظام السياسي القطري.

وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الجالية المصرية في قطر يتراوح عددها ما بين 250-300 ألف مصري، و يتنوع تشكيلها بين مهنيين وعمال وموظفين، وجميعهم مستقرون في أعمالهم، حتى الوقت الحالي.

ومن جانبها، عرضت الشركة الوطنية للطيران التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين والتي أدارت من خلالها بنجاح موسم عودة المصريين من قطر لقضاء إجازة العيد في وكذلك العودة لقضاء الإجازة الصيفية في ربوع الوطن، وبدون أي تغيير في تكلفة التذكرة على المسافر وكذلك تيسير إعادة قيمة الحجز والتذكرة لمن لم يتمكن من السفر. 

و طالب الاجتماع بأن تقوم الشركة الوطنية ببحث إنشاء شراكات وتعاون في المدى القريب مع شركات طيران عربية لتذلل صعوبات السفر أمام الجالية المصرية وعرض ممثل وزارة العمل دور الوزارة في تحديد الاحتياجات من الوظائف في جميع محافظات الجمهورية .

يذكر أن تشكيل جاء بتوجيه من المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وبطلب من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة لتمثل آلية لمتابعة أوضاع الجالية في قطر بصورة مكثفة وجاهزة لحل أي مشكلة قد تطرأ وتجهز كافة السيناريوهات المحتملة وتعرض تقارير المتابعة ونتائجها على رئيس مجلس الوزراء.​

 

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