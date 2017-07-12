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إزالة 31 حالة تعدّ على الأراضي الزراعية بمركز طامية في الفيوم

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مصراوي Masrawy

إزالة 31 حالة تعدّ على الأراضي الزراعية بمركز طامية في الفيوم

12:43 م الأربعاء 12 يوليو 2017

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محافظ الإسكندرية:

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الفيوم - حسين فتحي:

قادت شرين محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية بالفيوم، حملة مكبرة لإزالة المباني المقامة على الأراضي الزراعية، والتي بلغ عددها 31 مبنى مخالفًا.

وقالت شرين: إن حملة مكبرة بتوجيهات الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، وبإشراف المهندس محمد سيد عيد رئيس المدينة، وبمشاركة قوات من الشرطة برئاسة المقدم محمد تعيلب نائب مأمور مركز طامية، والنقيب محمد عمر من قسم شرطة المرافق، تمكنت من إزالة 31 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية دون ترخيص، في حوض الرمال، مشيرة إلى أن الحملة تمكنت من إزالة المباني تمامًا، وتنفيذ القانون على المخالفين. 

وأشارت إلى أن الحملة تمكنت من إزالة 15 حالة فورية عبارة عن أسوار وهياكل مبان بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى إزالة بعض (التندات) المخالفة في الشوارع الرئيسية.

وطالبت رئيس الوحدة، المواطنين بالالتزام بالقانون، وعدم البناء على الأراضي الزراعية، أو إشغال الطرق الرئيسية، مشددة على ضرورة إزالة كافة التعديات بصورة فورية.

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