إزالة 31 حالة تعدّ على الأراضي الزراعية بمركز طامية في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

قادت شرين محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية بالفيوم، حملة مكبرة لإزالة المباني المقامة على الأراضي الزراعية، والتي بلغ عددها 31 مبنى مخالفًا.

وقالت شرين: إن حملة مكبرة بتوجيهات الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، وبإشراف المهندس محمد سيد عيد رئيس المدينة، وبمشاركة قوات من الشرطة برئاسة المقدم محمد تعيلب نائب مأمور مركز طامية، والنقيب محمد عمر من قسم شرطة المرافق، تمكنت من إزالة 31 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية دون ترخيص، في حوض الرمال، مشيرة إلى أن الحملة تمكنت من إزالة المباني تمامًا، وتنفيذ القانون على المخالفين.

وأشارت إلى أن الحملة تمكنت من إزالة 15 حالة فورية عبارة عن أسوار وهياكل مبان بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى إزالة بعض (التندات) المخالفة في الشوارع الرئيسية.

وطالبت رئيس الوحدة، المواطنين بالالتزام بالقانون، وعدم البناء على الأراضي الزراعية، أو إشغال الطرق الرئيسية، مشددة على ضرورة إزالة كافة التعديات بصورة فورية.