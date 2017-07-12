استسلام 15 عنصرا من "داعش" شرق العراق

بغداد -(أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء، بأن 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الأرهابي، سلموا أنفسهم لقوات الجيش في محافظة ديالى، شرق العراق، بعد الإعلان عن هزيمة التنظيم في الموصل شمال البلاد.

وقال النقيب حبيب الشمري - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "15 عنصرا من تنظيم داعش يحملون الجنسية العراقية، وصدرت بحقهم مذكرات اعتقال من القضاء في وقت سابق، سلموا أنفسهم طواعية إلى قوات الجيش قرب مدينة بعقوبة".

وأوضح الشمري أن "تسليم عناصر داعش أنفسهم جاء بعد الإعلان عن هزيمة التنظيم في الموصل، والتأكيد على أن مصيرهم سيكون القتل، كما حدث للآلاف من أقرانهم في المدينة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن - الإثنين الماضي - النصر على "داعش" في الموصل، في أكبر هزيمة للتنظيم منذ إعلانه قيام خلافته المزعومة، قبل ثلاث سنوات.