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مميش: مفاوضات لإنشاء منطقة اقتصادية بولندية بمنطقة قناة السويس

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مصراوي Masrawy

مميش: مفاوضات لإنشاء منطقة اقتصادية بولندية بمنطقة قناة السويس

12:31 م الأربعاء 12 يوليو 2017

مميش: مفاوضات لإنشاء منطقة اقتصادية بولندية بمنطقة قناة السويس

الفريق مهاب مميش

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدًا بولنديًّا من مسئولي المنطقة الاقتصادية لإقليم "بوميرنيا"، ضم كلاً من رئيس الغرفة البولندية الإفريقية التجارية فيليب ساس، ويانسيك بودا سكرتير أول الشئون الاقتصادية، وبعض مسئولي المنطقة الاقتصادية البولندية، وذلك لاستكمال المباحثات الخاصة بإنشاء منطقة اقتصادية بولندية في محور تنمية قناة السويس.

ورحب الفريق مهاب مميش بالوفد البولندي، وأبدى استعداد الجانب المصري في التعاون مع بولندا في مجالات الاستثمار والصناعة، مؤكدًا خلال لقائه مع الوفد، على تنوع الفرص الاستثمارية بشكل خاص في محور التنمية والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، لما تتمتع به من تنوع جغرافي وحوافز استثمارية جاذبة للاستثمار.

وأضاف الفريق، أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جادة في إنشاء هذه المنطقة، خاصة أن هناك بعض الاستثمارات البولندية التي تحتاجها المنطقة، وهي بلا شك إضافة للمنطقة، وستعمل على زيادة تنافسية المنطقة وزيادة الإقبال عليها.

من جانبه قال فيليب ساس: "إن هذه الزيارة هي الثانية للمنطقة الاقتصادية لرؤية المشروعات على أرض الواقع، والتعرف على تفاصيل أكثر عن المناطق الصناعية التابعة، وكذلك تجميع المعلومات والبيانات لعرضها على المستثمرين البولنديين الراغبين في الاستثمار في ".

جدير بالذكر، أن هذا الوفد زار المنطقة الاقتصادية في يوليو 2016، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في بولندا في فبراير الماضي، ومن المنتظر توقيع اتفاقية بين الجانبين لإنشاء المنطقة خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في أكتوبر المقبل .

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