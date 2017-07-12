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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا ويخطر بهدم منزل عائلة شهيد

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مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا ويخطر بهدم منزل عائلة شهيد

12:19 م الأربعاء 12 يوليو 2017

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا ويخطر بهدم منزل عائلة شهيد

ارشيفية

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم -الأربعاء- 21 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية خلال عمليات دهم وتفتيش.

وقالت مصادر محلية قوات الاحتلال سلمت إخطارا بهدم منزل أحد شهداء دير أبو مشعل شمال رام الله.. وتضمن الاخطار إمكانية تقديم الاستئناف خلال 72 ساعة.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت قبل نحو أسبوع عائلات شهداء دير أبو مشعل الثلاثة وهم: براء إبراهيم صالح عطا (18 عاما)، وعادل حسن أحمد عنكوش (18 عاما)، وأسامة أحمد عطا (19 عاماً)، بقرار هدم المنازل الثلاثة.

وقد نفذ الشهداء الثلاثة في شهر يونيو الماضي عملية إطلاق نار وطعن في مدينة القدس قتلوا فيها مجندة وأصابوا آخرين

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Asha

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