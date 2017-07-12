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السجن المشدد 7سنوات لـ 4 متهمين في قضية "أحداث عنف 15 مايو"

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 7سنوات لـ 4 متهمين في قضية "أحداث عنف 15 مايو"

12:15 م الأربعاء 12 يوليو 2017

كتب- عمرو علي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد7 سنوات لـ4 متهمين، والسجن سنه مع الشغل لمتهم بالاشتراك في أحداث عنف منطقة 15 مايو.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.
وشمل أمر إحالة المتهمين أنهم اشتركوا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التي تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد والتي من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.

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مصراوي Masrawy

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