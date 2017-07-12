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ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد بقضية قتل مجند بشارع محمد محمود

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد بقضية قتل مجند بشارع محمد محمود

12:11 م الأربعاء 12 يوليو 2017

ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد بقضية قتل مجند بشارع محمد محمود

كتب- عمرو علي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، المتهمين "فريد رأفت علي، مرتضى محمد يوسف"، من "البلاك بلوك" بالإعدام شنقًا.

كانت المحكمة في الجلسة الماضية أمرت بإحالة المتهمين "فريد رأفت، مرتضى محمد" للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

كما عاقبت المحكمة 8 متهمين أخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وعاقبت "منيرة محمد" بالحبس سنة مع الشغل، في اتهامهم بقتل مجند بشارع محمد محمود في مايو 2013 .

والمتهمون الصادر عليهم حكم بالسجن 15 سنة هم:"محمد حسين عوض، أحمد علاء الدين، سحر محمد عبد الوهاب، أحمد إسماعيل، عمر علاء، أحمد محمود، أحمد حسن عزب، أيمن فرج بدوي".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

تعود أحداث الواقعة إلى مايو 2013 عندما استوقف المتهمون سيارة الشرطة التي كان يستقلها ضابط ومجندون أثناء سيرها بشارع محمد محمود، وألقوا زجاجات المولوتوف الحارقة على السيارة ومستقليها، ما أدى إلى إصابة الضابط ووفاة مجند بحروق، واحتراق السيارة بالكامل.

وجهت النيابة للمتهمين تهم قتل مجند، وحرق سيارة شرطة والاعتداء على الممتلكات العامة، التجمهر، استعمال القوة.

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