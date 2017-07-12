الإعدام شنقاً لمتهمين لحرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، بإعدام فريد رأفت، ومرتضى محمد، لقيامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود مايو عام 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين والحبس سنة لمتهمة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت المحكمة في الجلسة الماضية أمرت بإحالة المتهمين "فريد رأفت، مرتضى محمد" للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

تعود أحداث الواقعة إلى مايو 2013 عندما استوقف المتهمون سيارة الشرطة التي كان يستقلها ضابط ومجندون أثناء سيرها بشارع محمد محمود، وألقوا زجاجات المولوتوف الحارقة على السيارة ومستقليها، ما أدى إلى إصابة الضابط ووفاة مجند بحروق، واحتراق السيارة بالكامل.

وجهت النيابة للمتهمين تهم قتل مجند، وحرق سيارة شرطة والاعتداء على الممتلكات العامة، التجمهر، استعمال القوة.