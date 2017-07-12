وزارة الطيران تفتح تحقيقا عاجلا في حادث تعطل تكييف طائرة "ايرباص" واختناق الركاب

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال مصدر في وزارة الطيران، إن الوزير قرر فتح تحقيق عاجل بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لطائرة "ايرباص" يظهر به الركاب يستغيثون من تعطل مكيف الطائرة دون وجود أي منفذ للتهوية، ما أدى إلى حدوث حالة من الاختناق بين الركاب وظهور أطفال يبكون.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الطائرة كانت عائدة من الكويت إلى مطار برج العرب بالأسكندرية وتحمل ما يقرب من 100 راكب، وأنها تتبع وزارة الطيران المدني.

وتدول رواد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحدوث حالة من الهرج والمرج داخل إحدى الطائرات بسبب تعطل التكيف وارتفاع درجة الحرارة التي قد تؤدي إلى اختناق الجميع، في ظل رفض الشركة إنزال الركاب من الطائرة أو تأجيل الرحلة حتى إصلاح المكيف، كما ظهر في الفيديو موقف أحد أفراد طاقم الطائرة السلبي في التعامل مع الركاب في هذا الظرف.