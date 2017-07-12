روما يسعى لتحصين نجمه من عمالقة أوروبا

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ذكرت شبكة سكاي سبورتس في نسختها الإيطالية، أن أندية إنتر ميلان ومانشستر يونايتد وتشيلسي، مهتمين بضم البلجيكي راجا ناينجولان، لاعب خط وسط روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بتقديمهم عروض مغرية للاعب.

وأشارت الشبكة إلى أن روما لا يرغب في بيع ناينجولان، وواثق من استمراره، وسيقدم له عرضًا برفع راتبه السنوي ليصل إلى 5 ملايين يورو، وأكدت سكاي سبورتس أن في حالة رفض الدولي البلجيكي هذا العرض، فإن إدارة الجيلاروسي لن تبيعه لأي نادي آخر، وستجعله يستمر حتى نهاية عقده عام 2020.

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الجدير بالذكر أن الدولي البلجيكي صاحب الـ29 عامًا، قدم أداء مميز مع روما، الموسم الماضي، حيث شارك في 53 مباراة بجميع المسابقات بعدد دقائق بلغ 4.229 دقيقة، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين.