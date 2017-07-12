صدام فيدرير وراونيش يخطف الأنظار في ربع نهائي ويمبلدون

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تنطلق اليوم مباريات ربع نهائي فردي الرجال في بطولة ويمبلدون من خلال ظهور لاعبين سبق وأن توجوا باللقب من قبل وأخرين يمتلكون الخبرة على الملاعب العشبية وأخرين يحققون أفضل إنجاز في مسيرتهم بالوصول إلى هذا الدور خلال نسخة هذا العام.

ونستعرض في السطور التالية ملامح المباريات الأربع كالأتي:

1- روجر فيدرير (3)- ميلوس راونيش (6)

بكل تاكيد ستخطف تلك المواجهة أنظار عشاق الكرة الصفراء اليوم بإعتبارها أبرز مواجهات ربع النهائي، خاصة أن اللاعب الكندي هزم فيدرير في نصف نهائي العام الماضي في 5 مجموعات، ويرغب اللاعب السويسري في الإنتقام من تلك الخسارة.

ويتفوق فيدرير في المواجهات المباشرة مع راونيش 9-3، وتمكن راونيش من الفوز على فيدرير في نصفغ نهائي العام الماضي، بينما تغلب السويسري عليه في نصف نهائي 2014 بثلاث مجموعات دون رد.

ويخوض فيدرير مباراته رقم 100 في تاريخ مشاركاته في بطولة ويمبلدون، ونجح في الوصول إلى ربع النهائي دون خسارة أي مجموعة، بينما وصل راونيتش إلى هذا الدور بعد تغلبه على ميخائيل يوزني في 4 مجموعات ومن ثم تغلب في الدور الرابع على المصنف العاشر عالميًا ألكساندر زفيريف في مباراة من 5 مجموعات.

ولم يتغلب راونيش على أي لاعب من المصنفين الخمس الأوائل في التصنيف العالمي منذ التغلب على فيدرير في لقاء العام الماضي، وفي حال فاز فيدرير اليوم فسيصبح أكثر لاعب في العصر الحديث يصل إلى نصف نهائي ويمبلدون في 12 مناسبة متفوقًا على جيمي كونرز.

2- أندي موراي (1)- سام كويري (24)

يحمل المصنف الأول عالميًا وحامل اللقب 25 مباراة من الفوز المتتالي على اللاعبين الأمريكان، كما يتفوق على كويري في المواجهات المباشرة 7-1، ونجح في الفوز في أخر 3 مواجهات جمعت بينهما، كما سبق وأن تغلب عليه في بطولة ويملدون في عام 2010.

وبعدما تمكن موراي من تخطي عقبة اللاعب الإيطالي فابيو فونيني المصنف 28 عالميًا، حظي اللاعب البريطاني بثقة كبيرة في مواجهة الدور الماضي أمام اللاعب الفرنسي بينوا بير بعدما ارتكب 7 أخطاء فقط على تلك المواجهة.

وفي حال فاز موراي بمبارة اليوم، فسيضمن البقاء في صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر الأسبوع المقبل، بينما سيهبط إلى التصنيف الثاني عالميًا في حال خسر مباراة اليوم وفاز نوفاك دجوكوفيتش باللقب.

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وسبق لسام كويري أن تغلب على مصنف أول عالميًا في بطولة ويمبلدون من قبل، وذلك بالتغلب على دجوكوفيتش العام الماضي وهو الإنجاز الذي يأمل في تكراره من خلال استغلال إرسالته الساحقة وضرباته الأمامية القوية، والتي كانت العنصر الحاسم في تخطي عقبة جو ويلفريد تسونجا وكيفين أندرسون في 5 مجموعات للوصول إلى ربع النهائي.

وفي حال وصلت مباراة اليوم إلى مجموعة حاسمة، سيكون عنصر اللياقة البدنية في صالح موراي الذي تواجد في الملعب لعدد ساعات أقل من كويري الذي وإن وصل إلى نصف النهائي فسيصبح أكثر لاعب في التاريخ حاول الوصول إلى نصف نهائي في بطولة جراند سلام قبل أن يحقق هذا الأمر للمرة الأولى بعد 42 محاولة.

3- نوفاك دجوكوفيتش (2)- توماس بيرديتش (11)

على الرغم من التفوق الساحق لدجوكوفيتش في المواجهات المباشرة مع بيرديتش 25-2 وفوزه في أخر 12 مواجهة جمعت بينهم، إلا أن اللاعب التشيكي سبق وأن تغلب على نظيره الصربي في نصف نهائي ويمبلدون من عام 2010، كما يمتلك اللاعب التشيكي الأدوات لرفع مستواه في مجمع عموج إنجلترا وهو ما ظهر في تفوقه في الدور الماضي على دومينيك تيم في 5 مجموعات.

ويواصل دجوكوفيتش البناء على اللقب الذي أحرزه في بطولة أيجون الأسبع قبل الماضي بالتغلب على جايل مونفيس في المباراة النهائية، حيث وصل إلى ربع النهائي هذا العام دون خسارة أي مجموعة بفضل تواجد المدرب الأمريكي أندريه أجاسي الذي توج باللقب من قبل في عام 1992 ويساعده الأن على الظهور بنفس المستوى الذي مكنه من قبل بالفوز بلقب ويمبلدون 3 مرات.

وفي حال نجح دجوكوفيتش في الوصول إلى نصف النهائي ، فسيصبح ثاني أكثر لاعب في التاريخ صولًا إلى نصف نهائي بطولات الجراند سلام في 32 مناسبة.

4- مارين سيليتش (7)- جيلس مولر (16)

تواجه سيليتش ومولر الشهر الماضي في نصف نهائي بطولة أيجون على الملاعب العشبية ونجح اللاعب الكرواتي في الفوز بثلاث مجموعات، ويعتبر اللاعبان هم الأكثر تحقيقا للانتصارات على الملاعب العشبية هذا العام من خلال فوز مولر في 11 مباراة وخسارة واحدة مقابل فوز سيليتش في 10 لقاءات وخسارة اثنين.

وظهر سيليتش بمستوى ثابت خلال نسخة هذا العام بفضل الإرسال، حيث يمتلك في رصيده حتى الأن 70 إرسال ساحق، كما وصل إلى ربع النهائي دون خسارة أي مجموعة، وإلى جانب الإرسال، يعتمد اللاعب الكرواتي على الضربات الأمامية في الضغط بقوة على الخصوم.

وعلى الجانب الأخر ستتوجه الأنظار صوب مولر بعد فوزه التاريخي في الدور الماضي على اللاعب الإسباني رافائيل نادال في 5 مجموعات بفضل الإرسال القوي واللعب على طريقة الإرسال والشبكة.

ويقدم مولر أفضل المستويات في مسيرته وهو في عمر الـ34، ولكن من المنتظر أن تؤثر المباراة المارثونية التي خاضها مع نادال أول أمس على لياقته البندية في مواجهة اللاعب الكرواتي المتألق.