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فيديو.. أول الثانوية العامة مكفوفين: نفسي أبقى سفير وأخدم مصر

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فيديو.. أول الثانوية العامة مكفوفين: نفسي أبقى سفير وأخدم مصر فيديو.. أول الثانوية العامة مكفوفين: نفسي أبقى سفير وأخدم مصر

التحرير

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قال محمد علي، أول ثانوية عامة مكفوفين، إنه استقبل خبر نجاحه في المنزل بجانب أسرته، موضحًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، ليبلغه الخبر.

أضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا" :"مجهود السنة كله اتوج بالنجاح.. نفسي أدخل سياسة واقتصاد وأبقى في يوم من الأيام سفر وأقدر أخدم ".

في سياق متصل، أوضح محمد لمعي، أول الثانوية العامة علمي ، أنه لم يكن يذهب للمدرسة بشكل دائم، وكان يتلقى دروس خصوصية في بعض المواد فقط.

تابع: "أول مكالمة جتلي من سيادة الوزير وكلمني وأنا كنت في طريقي للإسكندرية مع أسرتي، واحتفلنا في الطريق".

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