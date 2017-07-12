التموين: إجراءات الحكومة لصالح المستهلك وليست بدعة

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن 18 مليون مواطن حدّثوا بيانات بطاقاتهم التموينية، مؤكدًا أنه باقى 4 أيام فقط على انتهاء مهلة تحديث البيانات.

أضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "on live": "الإجراءات الإدارية العقيمة سبب تأخر الفصل الاجتماعي للبطاقات التموينية"، مشيرًا إلى أن عدد المستهدفين من تحديث البطاقات التموينية هم 19 مليون مواطن.

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تابع المتحدث باسم وزارة التموين: "كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة تكون لصالح المستهلك وليست بدعة حكومية، وتتواجد في كل دول العالم".