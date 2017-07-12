عضو بـ«تشريعية البرلمان»: أتقدم بمشروع قانون متكامل للأسرة لـ«دعم مصر» أولًا

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أعلنت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن إعدادها لمشروع قانون متكامل للأسرة خاص بالأحوال الشخصية، لافتة إلى أنها ستتقدم به إلى المكتب الفنى لإئتلاف دعم مصر، تمهيدا لتقديمه للبرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث.

وقالت الهوارى، فى تصريح لها أن مشروع القانون يتضمن النواحى الإجرائية والموضوعية، ومكون من 5 فصول بها 224 مادة، مشيرة إلى أن القانون يبدأ من أول مراحل الزواج وهى الخطبة، ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس أنها اتفاق بين الطرفين، مرورا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقه وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفه بنك ناصر الاجتماعى.

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وأوضحت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يضم كذلك الأحكام الخاصه بالمفقود وإعتباره فى حكم المتوفى، وما يترتب على وفاته من حق الميراث والنسب وحق الزوجه المفقود زوجها فى الزواج.