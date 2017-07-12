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أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

التحرير

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شهدت الدولار اليوم إستقرار ملحوظ حيث سجلت العملة الخضراء في البنك المركزي نحو 17.84 للشراء، و 17.94 للبيع.

وسجل ببنك الأسكندرية نحو 17.85 للشراء، و17.95 للبيع، والبنك الأهلى سجل نحو 17.82 للشراء و 17.92 للبيع، وبنك نحو 17.84 للشراء و 17.94 للبيع، وبنك القاهرة 17.8 للشراء و 17.9 للبيع.

فيما سجل ببنك أبو ظبي الإسلامى نحو 17.8750 للشراء، و 17.9750 للبيع، وبنك البركة نحو 17.85 للشراء، 17.95 للبيع.

وعن متوسط أسعار العملات الأجنبية:

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سجل اليورو نحو 20.34 جنيه للشراء، و 20.50 للبيع، والجنيه الإسترلينى نحو 23.05 للشراء، و 23.20 للبيع، فيما سجل الفرنك السويسرى نحو 18.45 للشراء، و 18.55 للبيع، والين اليابانى نحو 15.60 للشراء، و 15.70 للبيع.

متوسط سعر العملات العربية:

سجل متوسط سعر الريال السعودى بالبنوك المصرية اليوم نحو 4.75 للشراء، و 4.80 للبيع، والدينار الكويتى سجل نحو 58.60 للشراء، و59.35 للبيع، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.8 للشراء، و 4.88 للبيع.

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