تفاصيل مشروع «مواصلات مصر» للنقل الجماعي باستثمارات مليار جنيه

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بدءت شركة مواصلات مصر المتخصصة في مجال النقل الجماعي الذكي التشغيل التجريبي لمركباتها في شوارع القاهرة الكبرى، والتى تتمثل في 180 سيارة (100 مينى باص ، 80 أتوبيس ذكى مكيف) في مرحلتها الأولى التى بدأت من مطلع يوليو الحالي وتنتهي في 30 يونيه المقبل والتى تعمل على 18 خط على مستوى القاهرة الكبرى.

وتقوم الشركة بتنفيذ مشروع النقل الجماعي الذكي في مصر بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام بعد أن استحوذت على 70% منها مجموعة الإمارات الوطنية المتخصصة في مجال وسائل النقل الجماعي في دولة الامارات العربية المتحدة.

الدكتور أحمد عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات الوطنية، أكد أن صفقة الاستحواذ على 70% من شركة مواصلات مصر يأتي من قبيل اهتمام الشركة بالسوق المصري، حيث يعد مشروع النقل الجماعي الذكي أولى المشروعات المشتركة بين الجانبين المصري والإماراتي والذي يعتمد على أول منظومة الكترونية لإصدار التذاكر الذكية لخدمة المواطن المصري وتوفير سبل الراحة والآمان له، وتصل القيمة الاستثمارية للمشروع أكثر من مليار جنيه ".

من جانبه قال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر:" قمنا بإجراء دراسات الجدوى للمشروع قبل البدء في تنفيذه ووجدنا أن هناك حاجة ماسة لوجود وسائل نقل حضارية وذكية مزودة بأنظمة تكنولوجية على غرار مثيلاتها في كل دول العالم، حيث تم الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد لعدة دول منها فرنسا، الدنمارك وانجلترا والبرازيل، كولومبيا، حيث قامت شركة مواصلات مصر مؤخرا بطرح مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي وبدأنا في مرحلتها الأولى التى سيتم اطلاقها خلال ايام قليلة من خلال 100 ميني باص و 80 اتوبيس ".

ويهدف المشروع إلى توفير بديل عملي وحضاري مناسب للمصريين ليمثل خياراً مغرياً لقائدي المركبات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العام التى توفر كل سبل الراحة والآمان، من خلال منظومة الكترونية يتم إدارتها باحترافية، حيث يتكون مشروع الشبكة المكيفة من عدة عناصر، أبرزها :السائقين المدربين بشكل احترافي من خلال دورات مكثفة في 9 عناصر وهي اللغة الانجليزية والكمبيوتر وكيفية تلاشي أخطاء الغير، تلافي الحوادث والتعامل مع الجمهور وميكانيكا السيارات، أما العنصر الثاني فيتمثل في الباصات المكيفة الذكية، بينما العنصر الثالث يتمثل في تزويد كل الباصات بمنظومة الدفع الإلكتروني من خلال كروت ذكية يتراوح قيمته من 10 : 100 جنيه.

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وتقدم الخدمة من خلال كارت "مواصلاتي" للدفع في وسائل النقل العام بالتعاون مع شركة مصر تك، والعنصر الرابع وهو التطبيق الذكي الذي يتم تطبيقه لأول مرة في مصر لتخطيط الرحلة وتحديد خط السير للعميل من خلال التطبيق وتحديد مواعيد الوصول، حيث تم تزويد التطبيق بكافة بيانات وخط سير السيارات كلها لتوفيرها أمام العميل.

وقامت شركة مواصلات مصر باستئجار جراج من محافظة القاهرة، بعد أن تم ضخ استثمارات 3 ملايين جنيه لتطويره وتزويده بكل الورش والآلات اللازمة ومحطة تموين الوقود ومباني إدارية ومغسلة لتنظيف المركبات وتم تجهيز وتدريب مجموعة من المفتشين لمتابعة سير العمل في المنظومة وتم تطبيق النموذج الفرنسي في هذا الصدد ".

وعن تجهيزات كل مركبة، أوضح طه " أن كل الاوتوبيسات مكيفة الهواء كما أنها تعمل من خلال مخرجين احدهما للصعود والآخر للنزول، ومزودة بشاشة للدفع الإلكتروني والانترنت المجاني "الواي فاي" وشاشة لعرض المسارات والمحطات التالية بجانب إذاعة صوتية باسم المحطة داخل الأتوبيسات وتم تجهيز حوالي 30% من السيارات لذوي الأحتياجات الخاصة، كما أن كل أتوبيس مراقب داخليا بكاميرات مراقبة وعداد اتوماتيكي لحصر عدد الركاب بالسيارة ، كما أن جميع السيارات مزودة بمخرج USB وسماعات بجوار كل راكب لسماع الإعلانات المعروضة على الشاشات بدون صوت خارجي لعدم ازعاج الركاب ".

واستطرد قائلاً: "إن سعر التذكرة سيكون مناسب لجميع الركاب، وسيتم تزويد كل ميني باص بطابعة وجهاز كمبيوتر أمام السائق يمكن من خلاله إصدار التذكرة وتتم عملية شحن الكروت من المحطات الرئيسية من خلال منظومة الدفع الالكتروني للتذاكر والتى تتواكب مع التوجه العام للدولة المصرية للتحول نحو المجتمع اللانقدي".

وتستهدف الخدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف بعد انطلاق الخدمة رسميًا، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 3600 عامل ومهندس وسائق بمتوسط دخل شهري 4 الاف جنيه ومن المتوقع توفير 52 خط سير على مستوى القاهرة الكبرى من خلال ربط اماكن انتظار السيارات بمحطات مترو الأنفاق " .