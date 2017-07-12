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مدبولي: تنفيذ 546 عمارة في مشروع الإسكان الاجتماعي ببرج العرب الجديدة

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مصراوي Masrawy

مدبولي: تنفيذ 546 عمارة في مشروع الإسكان الاجتماعي ببرج العرب الجديدة

11:49 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

مدبولي: تنفيذ 546 عمارة في مشروع الإسكان الاجتماعي ببرج العرب الجديدة

مصطفي مدبولي

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ 13104 وحدات سكنية بـ546 عمارة، في مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة برج العرب الجديدة، بينما يجرى تنفيذ 288 وحدة سكنية أخرى بـ12 عمارة.

وأضاف مدبولي، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ أعمال المرافق والكهرباء وتنفيذ الطرق، كما تم تنفيذ 6 حضانات، و9 أسواق تجارية، ووحدتين صحيتين، ومدرستين للتعليم الأساسي، ونادٍ اجتماعي، ومركز شباب، ومكتب بريد، ونقطة إطفاء، ونقطة شرطة، ومستودع أنابيب، ومخبزين، و5 مساجد.

وأوضح الوزير: "كما يجرى تنفيذ 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بمشروع "دار " للإسكان المتوسط بالمدينة، وطرح أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام والأسوار والبوابات، وتنفيذ سوق تجارية إدارية.

من جانبه، أوضح أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المبانى الخدمية، منها مدرسة تعليم أساسي بالحي السابع، ووحدة صحية بالحي الثاني، ويجرى تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الثالث، و3 أسواق بالحيين الثاني والثالث، وحضانة بالحي السكني الثالث، بينما يجرى الإعداد لطرح مدرسة تعليم أساسي بالحي الثاني، وسوق تجارية، وحضانتين، ونادٍ اجتماعي بالمحور المركزي.

وأضاف غنيم: "بالنسبة لمشروعات رفع كفاءة وتطوير الخدمات وتنسيق الموقع العام بالأحياء السكنية القديمة بالمدينة، فقد تم الانتهاء من رفع كفاءة موقف الأتوبيس بالمحور المركزي، ورفع كفاءة مبني السوق التجارية بالحي الأول، ويجرى رفع كفاءة وتنسيق مناطق (17 عمارة - 10 عمارات - 18 عمارة) بالحي السكني الأول".​

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مصراوي Masrawy

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