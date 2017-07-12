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نقابة الصيادلة: تصريحات عدم شراء الألبان من الصيدليات تثير الاستغراب

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مصراوي Masrawy

نقابة الصيادلة: تصريحات عدم شراء الألبان من الصيدليات تثير الاستغراب

11:43 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

نقابة الصيادلة: تصريحات عدم شراء الألبان من الصيدليات تثير الاستغراب

كتب- أحمد جمعة:

قالت نقابة صيادلة ، إنها تابعت التصريحات المنسوبة إلى وزارة الصحة والتي ناشدت فيها المواطنين بعدم شراء الألبان من الصيدليات وشرائها من منافذ التوزيع الخاصة بوزارة الصحة دون توضيح أسباب لهذه المناشدة.

وأوضحت نقابة الصيادلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن صيادلة مصر ونقابتهم تلقوا هذا الخبر بحالة من الدهشة والاستنكار لخروج مثل هذا التصريح الذي لاترى النقابة أي هدف منه يعود بالنفع على المنظومة الصحية أو المريض المصري، حسب البيان.

وتابعت: "التصريحات لم توضح لنا أسباب ذلك مع الوضع في الاعتبار أن معظم الألبان التي في الصيدليات هي ألبان تم استيرادها بمعرفة القوات المسلحة وتوزيعها عبر شركات وطنية وتحديد سعرها وتنتظر نقابة الصيادلة من أصحاب هذه التصريحات الغير منطقية ردوداً لتوضيح هذا الموقف".

ودعت النقابة وزارة الصحة، إلى ضبط التصريحات والكف عن الهجوم على مهنة الصيدلة والدواء المصري الذي يعد واحدا من ركائز الأمن القومي والطبي لهذا المجتمع .

وذكرت النقابة الدور الذي تقوم به الصيدليات المصرية المنتشرة في ربوع مصر في تقديم الخدمة العلاجية للمريض المصري طوال اليوم وعبر أكثر من 100 عام وتقديم النصائح والاستشارات الدوائية دون انتظارا لمقابل.

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