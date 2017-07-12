بالصور.. جولة مفاجئة لوزير القوى العاملة بمركز تدريب الشرابية

كتبت- نورا ممدوح:

أجرى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جولة تفقدية مفاجئة إلى مركز تدريب الشرابية لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى به، فضلاً عن زيارة لمنطقة قوى عاملة شرق مدينة نصر، استمرت لنحو 3 ساعات.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، فإن الوزير حرص علي السرية التامة للزيارة لكي يتعرف علي المشاكل والمعوقات علي الطبيعة، فضلا عن الوقوف شخصياً علي مستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، بمكاتب المنطقة الخاصة بالتفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل.

ووجه الوزير بسرعة إنجاز أعمال تطوير مركز تدريب الشرابية والتي تنفذ من خلال بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي القوي العاملة والإنتاج الحربي، منوهاً إلى ضرورة إعادة هيكلة وتقسيم وتوزيع الورش حتى يقوم المركز بجميع أقسامه وورشه، بدوره في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وليعمل بكامل طاقته التدريبية التى تصل إلى 4 آلاف متدرب سنوياً.

وأكد الوزير، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بالتدريب المهني، حيث تعكف حالياً على تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، وإعداد مدربين إعداداً جيداً يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، كاشفاً عن أنه سيتم افتتاح مركز تدريب الشرابية في سبتمبر المقبل ليكون على أعلى مستوى، ونموذجاً يتم تطبيقه بباقي المراكز .

كما تفقد الوزير في زيارة مفاجئة، منطقة قوى عاملة شرق مدينة نصر التابعة لمديرية القوي العاملة بالقاهرة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين المترددين عليها في سهولة ويسر.

شملت الجولة التي رافق الوزير فيها، جمال إبراهيم مدير عام المنطقة، حيث زار الوزير جميع مكاتب المنطقة وشهد على الطبيعة عمل كل مكتب، واطمئن على سير العمل بالإدارات المختلفة، وتابع مدى انتظام العاملين في الحضور، ووعد القائمين بالعمل بالمنطقة بإمدادها ببرامج الكترونية تساعد على تحديث المكاتب وتحويل جميع الأعمال بها إلى الحاسب الآلي بإدخال تكنولوجيا المعلومات تيسيرا وتسهيلا لتقديم الخدمات للمواطنين.

واستمع الوزير، إلى مطالب وشكاوى بعض المواطنين المتواجدين الذين التقي بهم خلال الجولة بالمنطقة، وكذلك طالبي خدمات شهادات القيد "كعب العمل"، وقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، وكلف مدير المنطقة بمتابعة مطالبهم لتلبيتها ووضع الحلول اللازمة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة، فضلا عن المعاملة الحسنة لجميع المواطنين المترددين علي المنطقة من طالبي الخدمة.

وأثنى "سعفان" على انتظام سير العمل بالمنطقة وحسن استقبال والتعامل مع المواطنين لإنهاء جميع خدماتهم، موجها مدير عام المنطقة جمال ابراهيم ببذل المزيد من الجهد لإنهاء جميع خدمات المواطنين. ​