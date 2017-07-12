ضبط 3 أشخاص يتاجرون في المخدرات جنوب الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

ضبط رجال مباحث مركز شرطة إسنا بجنوب الأقصر، تشكيلا عصابيا يتاجر في المواد المخدرة مكونا من 3 أشخاص، بحوزتهم 296 قرصًا من عقار التامول المخدر.

تلقى اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء ذكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتلقي الرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، معلومات بتزعم "عبد الناصر. ا. ع"، 50 سنة، عاطل، لتشكيل عصابي مكون من 3 أفراد يضم: "عبد الرحيم. ع. م"، 32 سنة، عاطل، و"رماح. ا. ا"، 22 سنة، عاطل، لبيع المواد المخدرة.

وباستئذان النيابة العامة وتشكيل فريق بحث جنائي، جرى إعداد الأكمنة اللازمة للقبض على المتهمين الثلاثة، وضبطهم وبحيازتهم 296 قرصًا من عقار التامول المخدر.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.