حاول الانتحار وأوصى بعدم إقامة عزاء له.. 15 معلومة عن مظهر أبو النجا

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عرفت الكوميديا طريقها إلى ملامحه وصوته، فأكسبته أداء تلقائيا بعيدًا عن التصنع، الأمر الذي جعله ينفذ إلى قلوب الجمهور سريعًا، حتى أصبحت لازمة الشهيرة "يا حلاوة" على ألسنة العامة في الشوارع، ورغم ذلك لم يعرف طعم نجومية الشباك، ولكنه ظل مصدر بهجة وسعادة لجمهوره حتى آخر يوم في حياته.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير - لايف" 15 معلومة عن الفنان الراحل مظهر أبو النجا.

1- ولد فى 12 يوليو 1940، في بلدة الأطرش، التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية.

2- بدأ مشواره الفني بالغناء للمطرب الراحل فريد الأطرش، والذى كان مطربه المفضل ويعشقه ويقلده فى كل شىء، لكنه لم ينجح بعد أن هاجمه الجمهور، ومن ثم دخل فى نوبة اكتئاب.

3- انتقل للعيش في محافظة الإسكندرية منذ عام 1957، وهناك عمل فى شركة "كابو" للمنسوجات ومارس هوايته فى التمثيل داخل فريق مسرح الشركة.

4- انضم إلى فرقة الفنان يوسف بك وهبي مع سميرة عبد العزيز ومدحت مرسي، ليقدم بعدها استقالته من المصنع حتى يتفرغ للفن.

5- أثناء إقامته في الإسكندرية وجد إعلانًا في الصحف عن اكتشاف مواهب تمثيلية، وبالفعل ذهب ليجد فى اللجنة محمود دياب، والمخرج حسن عبد السلام، والممثل حمدي غيث، وبعد الاختبار قال له حسن عبد السلام: "أنت خسارة.. تعال مصر".

6- أول أعماله على المسرح كانت مسرحية "سيدتي الجميلة"، من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، عام 1969 مقابل 15 جنيهًا شهريا.

7- حاول الانتحار من فوق كوبري قصر النيل، بعدما تدهورت الظروف المحيطة به في ذلك الوقت، ولكنه تراجع في آخر لحظة قائلًا: "تموت كده وربنا غير راض عنك، تموت كافر منتحر، أعوذ بالله".

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8- الظهور السينمائي الأول له كان من خلال فيلم "شياطين إلى الأبد"، مع عادل إمام وصفاء أبو السعود في فترة السبعينيات، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.

9- اشتهر بلازمة "يا حلاوة" من خلال فيلم "شياطين إلى الأبد"، إذ كررها حوالي 12 مرة خلال الفيلم، وعلقت في آذان الجمهور، وخرج المشاهدون من دور السينما وهم يرددونها.

10- حصل على أول بطولة مسرحية له في عروض "الفهلوي"، التي شاركه فيها سيد زيان ونبيلة السيد فى 1985 على خشبة مسرح سيد درويش.

11- أنتج العديد من المسرحيات التي شارك في بطولتها مع الفنان محمد نجم، ومنها مسرحية "عش المجانين، عبده يتحدى رامبو، الكدابين أوي، عليوه مسافر لندن، الفهلوي، نصب واحتيال".

12- جمعته علاقة طيبة بالزعيم عادل إمام، وقيل إن الأخير لا يضحكه إلا مظهر أبو النجا، كما اعترف "أبو النجا" في حوار له بأن الوحيد القادر على تقليده في جملة "يا حلاوة"، كان الزعيم عادل إمام.

13- من أشهر أعماله السينمائية: "إحنا بتوع الإسعاف، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، المشاغبون في البحرية، حسن وبقلظ، هالو كايرو".

14- تزوج من الفنانة آمال حلمي، وله ابن يدعى "إسلام"، خريج هندسة الكمبيوتر، وآخر اسمه "أحمد"، له هوايات فنية في الكتابة، والثالث يدعى "عمر"، وهو ممثل، كما أن لديه ابنة اسمها "مريم"، خريجة جامعة مصر قسم اللغات الأجنبية والترجمة، وهي موهوبة في الغناء.

15- توفي الفنان مظهر أبو النجا عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، يوم 1 مايو 2017، وقد أوصى قبل وفاته بدفنه في مقابر القرية بجوار والده، وأن تكون مراسم الدفن والتشييع شرعية، وأن يقتصر العزاء على المقابر فقط، وألا يقام له أي عزاء.