أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: "ميسترال" تزيد القدرات القتالية للقوات البحرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: "ميسترال" تزيد القدرات القتالية للقوات البحرية

11:28 ص الأربعاء 12 يوليه 2017

  • عرض 4 صورة

    838d9b006c.jpg

  • عرض 4 صورة

    754638016c.jpg

  • عرض 4 صورة

    a82208c3d5.jpg

  • عرض 4 صورة

    739c0d20f5.jpg

إعادة الألبوم

سابع الثانوية العامة: والدي تُوفي قبل الامتحانات بأسبوعين

الألبوم التالى

سابع الثانوية العامة: والدي تُوفي قبل الامتحانات بأسبوعين "وكان نفسي

الإسكندرية – محمد عامر:
قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن حاملة الطائرات "ميسترال" تعد إضافة قوية للقدرات القتالية للقوات البحرية المصرية، بما تملكه من إمكانيات وقدرات على تنفيذ مهام الإنزال البحري وأعمال النقل الإستراتيجي.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل استقبال أقيم على متن حاملة الطائرات "ميسترال"، مساء أمس، بدعوة من ستيفان روما تيت سفير فرنسا بالقاهرة، بحضور الفريق بحري أحمد خالد سعيد، قائد القوات البحرية المصرية، وكريستوف برازوتش، رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية.

وأضاف "سلطان"، أن حاملة الطائرات "ميسترال"، يمكنها القيام بمهام متعددة؛ منها تقديم الدعم اللوجيستي للمناطق المنكوبة، وتوفير الخدمة الطبية، والعلاج المؤهل لوحدات الأسطول وإدارة أعمال البحث والإنقاذ للأرواح، والعمل كمركز قيادة مشترك بالبحر.

وأشاد المحافظ بمستوى العلاقات المصرية - الفرنسية في مختلف المجالات، وخاصة علاقات التوأمة بين الإسكندرية ومرسيليا، مؤكدًا حرص المحافظة على تدعيم ومواصلة التعاون في مختلف المجالات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. 7 تصاميم للنصب التذكاري لعيد "حي الجمرك" القومي بالإسكندرية

    أخبار

  • في دراسة رسمية.. 139 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة في الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير طريق وادي القمر

    أخبار

  • إحالة مسئولي محطة وقود للنيابة امتنعوا عن البيع في الإسكندرية

    أخبار

إعلان

06da09f2e9.jpg
b66f40319b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة