محافظ الإسكندرية: "ميسترال" تزيد القدرات القتالية للقوات البحرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن حاملة الطائرات "ميسترال" تعد إضافة قوية للقدرات القتالية للقوات البحرية المصرية، بما تملكه من إمكانيات وقدرات على تنفيذ مهام الإنزال البحري وأعمال النقل الإستراتيجي.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل استقبال أقيم على متن حاملة الطائرات "ميسترال"، مساء أمس، بدعوة من ستيفان روما تيت سفير فرنسا بالقاهرة، بحضور الفريق بحري أحمد خالد سعيد، قائد القوات البحرية المصرية، وكريستوف برازوتش، رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية.

وأضاف "سلطان"، أن حاملة الطائرات "ميسترال"، يمكنها القيام بمهام متعددة؛ منها تقديم الدعم اللوجيستي للمناطق المنكوبة، وتوفير الخدمة الطبية، والعلاج المؤهل لوحدات الأسطول وإدارة أعمال البحث والإنقاذ للأرواح، والعمل كمركز قيادة مشترك بالبحر.

وأشاد المحافظ بمستوى العلاقات المصرية - الفرنسية في مختلف المجالات، وخاصة علاقات التوأمة بين الإسكندرية ومرسيليا، مؤكدًا حرص المحافظة على تدعيم ومواصلة التعاون في مختلف المجالات.