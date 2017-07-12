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الأرصاد : طقس الخميس شديد الحرارة..والعظمى بالقاهرة38

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

11:29 ص الأربعاء 12 يوليه 2017

الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كتبت- مادي غيث

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقسا مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وأضافت الهيئة- في بيان لها- أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، و الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضحت الهيئة أنها تتغير من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج على البحرين ما بين متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

          الصغرى   العظمى
القاهرة 25 38
الإسكندرية 26 32
مطروح 22 32
بورسعيد 26 33
دمياط 25 33
بلطيم 25 35
 الإسماعيلية 25 39
السويس 26 39
 العريش 23 34
نخل 20 37
 طابا 24 38
الطور 26 34
مرسى علم 30 37
الغردقة 29 39
شرم الشيخ 31 40
رفح 21 33
كاترين 22 36
سيوة 22 40
المنيا 25 38
 الفيوم 25 38
رأس سدر 26 37
 أبوسمبل 24 39
وسط الدلتا 25 38
أسيوط 25 39
سوهاج 27 39
الأقصر 28 42
أسوان 29 42
شلاتين 29 43
حلايب 31 39
الوادى الجديد 30 42
قنا 28 41
نويبع 29 38
السلوم 21 33

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