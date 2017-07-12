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وكيل الأزهر: لم يتم القبض على طالب واحد من داخل الجامعة

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مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر: لم يتم القبض على طالب واحد من داخل الجامعة

11:27 ص الأربعاء 12 يوليه 2017

وكيل الأزهر: لم يتم القبض على طالب واحد من داخل الجامعة

كتب- محمود علي:

هاجم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، قناة الجزيرة، والمزايدين على مواقف المشيخة، فيما يتعلق بالقبض طلاب تركستان في .

 وقال شومان في تدوينة له على صفحته الشخصية بفيسبوك: "تتوالى الاتصالات من كل حدب وصوب منزعجة مما يثار في المواقع وبعض القنوات عن حالات اعتقال جماعي لطلاب الصين الأزهريين وترحيلهم، ومناشدات متتالية للأزهر للتدخل للإفراج عن طلابه". متابعا: "لم يتم  القبض على طالب واحد من داخل الجامعة أو المعاهد الأزهرية أو مدن البعوث الإسلامية أو أي جهة تتبع الأزهر".

 وتابع شومان: "الأزهر يعتني بطلابه وسلامتهم لأنهم أمانة في رقابنا ولا يمكننا التخلي عن رعايتهم، وشيخ الأزهر يرعاهم بنفسه لاسيما غير المصريين لبعدهم عن ذويهم".

وأوضح شومان: "لا نعلم عدد المقبوض من طلاب تركستان، ولكن علمنا أن من بينهم عدد 20 من طلاب الأزهر، منهم ٣ تم فصلهم مع آخرين من قبل لانقطاعهم عن الدراسة، حيث يتم فصل الطلاب المنقطعين عن الدراسة وإبلاغ الجهات المعنية فور فصلهم، وقد تم الافراج عن بعضهم وجاري فحص موقف الباقين وسلامة إجراءاتهم".

وأضاف  وكيل الأزهر: "باقي المقبوض عليهم لا نعلم عددهم ولا علاقة لهم بالأزهر ومن حق الدولة وأجهزتها التأكد من سلامة موقف المقيمين على أراضيها من حيث الإقامة وأنهم لا يمثلون أي خطورة على الأمن القومي، والأزهر يتابع بشكل يومي موقف طلابه حتى ينتهي الأمر".

وطالب شومان  بعدم الانسياق خلف ما تروج  له بعض المواقع وقناة الجزيرة من مبالغة ومزايدة وأخبار كاذبة عن أعداد المقبوض عليهم من طلاب الأزهر وادعاء ترحيلهم، مؤكدا  أنه لا حاجة للأزهر لمناشدات أو مزايدات على موقفه، فهو معني بطلابه فهو يتابع الأمر من اللحظة الأولى وشيخ الأزهر بنفسه يتابع لحظة بلحظة.

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