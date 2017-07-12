«الكأس»| ميدو لفك العقدة والأهلي لإنهاء السنوات العشر العجاف

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يحتضن ستاد السلام، مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره وادي دجلة، المقامة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور ربع نهائي لبطولة الكأس.

ويقود المباراة تحكيميًا إبراهيم نور الدين، ويعاونه كل من محمود أبوالرجال ويوسف البساطي، وعاطف حسين حكمًا رابعًا، ومحمود بسيوني حكم فيديو، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح.

وصعد الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، إلى الدور ربع نهائي، بعد تغلبه على الألومنيوم بسداسية نظيفة في دور الـ32، قبل فوزه على نادي الداخلية بهدفين لهدف في دور الـ16.

في المقابل صعد نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو، إلى الدور ربع نهائي، بعد تغلبه على فاركو بثلاثية نظيفة في دور الـ32، قبل فوزه على طنطا بهدف مقابل لاشئ في دور الـ16.

ولم يستطع ميدو تحقيق الفوز على الأهلي طوال تاريخه التدريبي ولكنه فاز على المارد الأحمر مرة واحدة فقط حين كان لاعبًا في مباراة ودية أقيمت باستاد القاهرة بين القلعة الحمراء وأياكس الهولندي الذي كان يلعب له ميدو عام 2003 وسجل ابن القلعة البيضاء هدفًا في فوز فريقه بنتيجة 2-1.

وعلى المستوى التدريبي، تقابل ميدو ضد الأهلي 3 مرات خسر جميعها كانت الأولى أثناء قيادته للزمالك في الولاية الأولى، وتحديدًا يوم 28 يونيو2014 وفاز الأهلي بهدف من نيران صديقة بعدما هز أحمد توفيق الشباك البيضاء في الدورة الرباعية.

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وكانت المواجهة الثانية خلال توليه قيادة الزمالك أيضًا، يوم 9 فبراير2016 في الدوري المصري وخسر الزمالك بثنائية دون رد سجلها الجابوني ماليك إيفونا وعمرو جمال ليرحل بعدها ميدو بقرار من مرتضى منصور رئيس النادي، كما لعب ميدو ضد الأهلي يوم 23 فبرايرالماضي مع وادي دجلة وخسر المباراة بهدف عمرو جمال في الدقائق الأخيرة.

ويميل التاريخ لصالح الأهلي في مواجهاته ضد وادي دجلة بعد أن التقى الفريقان 10 مرات بداية من سبتمبر2010 وفاز الأهلي 7 مرات وتعادلا مرتين وفاز وادي دجلة مرة وحيدة في مايو2016 بهدف سجله الكونغولي مابوكو، وأحرز المارد الأحمر 11 هدفًا مقابل 4 أهداف لوادي دجلة ويعد عمرو جمال هداف لقاءات الفريقين برصيد هدفين، كما يعد عبدالله السعيد الأكثر مشاركة في لقاءات الفريقين بـ8 مباريات، ولم يسبق أن تقابل الفريقان في كأس مصر.

من جانبه يتطلع المارد الأحمر يتطلع لتحقيق الفوز من أجل استمرار المشوار نحو اقتناص البطولة المُستعصية على النادي الأهلي منذ 10 أعوام كاملة، بعد فوزه باللقب الأخير له في البطولة على حساب الزمالك في يوليو 2007 بنتيجة 4-3، على الرغم من الفريق وصل 3 مرات للدور النهائي ولكنه خسر جميعها على يد حرس الحدود عام 2010 والزمالك عامي 2015 و2016.

ومع فوز الأهلي بالدوري هذا الموسم تحت قيادة البدري، تتطلع الجماهير الحمراء لحصد الكأس لتحقيق الثنائية المحلية الغائبة منذ 10 أعوام كاملة وهي الثنائية التي ستكون الأولى للبدري في مشواره التدريبي كما أنها ستحمل رقم 15 في تاريخ القلعة الحمراء.

الأهلي حقق 6 ثنائيات في الفترة بين آواخر الأربعينيات من القرن الماضي إلى نهاية الخمسينيات وفاز بلقبي الدوري والكأس مواسم 1948 – 1949، 1949 – 1950، 1950 – 1951، 1952 – 1953، 1955 – 1956، 1957 – 1958، بينما حصد الثنائية في الستينيات والسبعينيات سوى مرتين موسمي 1960 – 1961، 1976 – 1977.

بينما حقق جيل الثمانينيات 3 ثنائيات مواسم 1980 – 1981، 1984 – 1985، 1988 – 1989، وحقق جيل التسعينيات الثنائية مرة وحيدة عام 1995 – 1996، بينما حقق الأهلي الثنائية مرتين في الألفية الثالثة موسمي 2005 – 2006، 2006 – 2007.

الجدير بالذكر أن الأهلي الأكثر تحقيقًا للثنائية، ويأتي خلفه الزمالك برصيد 3 مرات فقط مواسم 1959 – 1960، و1987 – 1988، 2014 – 2015 والأخيرة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا.