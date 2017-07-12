الأزمة القطرية: وصول أول دفعة من الأبقار الألمانية إلى الدوحة

الدوحة (د ب أ)

تسلمت قطر أول دفعة أبقار من إجمالي 4 آلاف بقرة تعاقدت على شرائها لتوسيع إنتاجها من الألبان في إطار مقاومتها لأزمة المقاطعة الخليجية.

وقال متحدث باسم شركة "بلدنا" القطرية لتصنيع منتجات الألبان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن الشركة تسلمت 165 بقرة من تاجر في بودابست، موضحا أن تلك الأبقار تنحدر في الأساس من ألمانيا.

ونشرت الشركة فيديو يظهر فيه نقل الأبقار على متن شاحنة في مطار الدوحة إلى مزرعة الشركة شمالي العاصمة القطرية أمس الثلاثاء.

وتعمل الشركة منذ عدة أسابيع على إنشاء حظائر أبقار مكيفة الهواء في الصحراء تسع لأربع آلاف بقرة.

وقال المتحدث باسم الشركة إنه من المنتظر وصول دفعات أخرى من الأبقار من ألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن نائب رئيس الشركة رامز الخياط أعلن في حزيران/يونيو الماضي أن قطر تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان في غضون تسعة أشهر.

ويأتي سعي قطر لتوسيع إنتاجها من الألبان عقب الحصار الذي فرضته جاراتها الخليجية، السعودية والبحرين والإمارات، عليها وذلك بقطع كافة العلاقات الدبلوماسية معها وإغلاق الحدود أمامها لغضبها من مزاعم بدعم قطر لجماعات إرهابية وعلاقاتها الجيدة مع إيران الشيعية.

وقبل الأزمة كانت قطر تعتمد في تغطية نحو 80 في المئة من احتياجاتها من منتجات الألبان على الاستيراد من جارتها السعودية. وتضطر قطر حاليا لاستيراد هذه البضائع من دول أخرى، من بينها تركيا على وجه الخصوص.