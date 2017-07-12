النيابة الإدارية تحيل رئيس حي الزاوية الحمراء للمحاكمة

كتب- عمرو علي:

أحالت النيابة الإدارية، رئيس حي الزاوية الحمراء التابع لمحافظة القاهرة للمحاكمة، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفته للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن رئاسته.

كشفت التحقيقات أن العربي الحسيني إسماعيل، رئيس حي الزاوية الحمراء أستمر في عدم تنفيذ قرار محافظ القاهرة، بسحب قرار نائب المحافظ بشأن تكليف محمد عبد الواحد سكرتيرًا مؤقتًا للحي وسماحه له رغم ذلك بالاستمرار في منصبه كسكرتير للحي.

وتبين أن المتهم خالف توصيات وآراء الشئون القانونية في بعض القضايا، حيث قام بتوقيع قرارات بمجازاة الموظفين بالخصم من رواتبهم وبحث تظلماتهم دون العرض على الشئون القانونية بالمخالفة للقانون وللعقوبة المقررة بلائحة الجزاءات في حديها الأدنى والأقصى، رغم علمه بذلك ودون مبرر، حيث قام ببحث تظلمات بعضهم وتعديل الجزاءات دون العرض على الشئون القانونية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.