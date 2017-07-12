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وفد أمريكي يبدأ متابعة إجراءات التأمين بالمطار على رحلات نيويورك

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مصراوي Masrawy

وفد أمريكي يبدأ متابعة إجراءات التأمين بالمطار على رحلات نيويورك

11:13 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

وفد أمريكي يبدأ متابعة إجراءات التأمين بالمطار على رحلات نيويورك

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد

بدأ وفدا أمنيا من هيئة سلامة النقل الأمريكي صباح اليوم الأربعاء، التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة بالمطار، لتأمين الركاب خاصة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأمين الطرود المشحونة جوًا عبر قرية البضائع بالمطار على الرحلات المتجهة لنيويورك، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن الوفد الأمريكى يضم خبيرين فى أمن الطيران المدنى، حيث تفقد إجراءات التأمين المتبعة على ركاب رحلة للطيران رقم 985 والمتجهة إلى نيويورك، بداية من دخولهم إلى صالة السفر، وحتى صعودهم إلى الطائرة، ورصد عمليات الفحص والتفتيش التى تتم للركاب وحقائبهم.

وأضافت المصادر أن زيارة الوفد تستغرق يومين لتفقد إجراءات التأمين على الطرود المشحونة من قرية البضائع، وتأمين حاويات الطعام، وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يعقد الوفد فى نهاية جولته اجتماع مع قيادات وزارة الطيران المدنى لعرض ملاحظاتهم على الأداء الأمنى بالمطار. ​

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