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جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الطيب صالح

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مصراوي Masrawy

جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الطيب صالح

11:12 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الطيب صالح

الكاتب السودانى الكبير الطيب صالح

كتبت- نسمة فرج:

يحتفى جوجل، اليوم، بذكرى الكاتب السودانى الكبير الطيب صالح صاحب الرواية الشهيرة "موسم الهجرة إلى الشمال".

والطيب صالح اسمه الكامل الطيب محمد صالح أحمد، ولد فى 12 يوليو عام 1929 فى إقليم مروى شمالى السودان بقرية كَرْمَكوْل بالقرب من قرية دبة الفقراء وهى إحدى قرى قبيلة الركابية التى ينتسب إليها، وفى شبابه انتقل إلى الخرطوم لإكمال دراسته فحصل من جامعتها على درجة البكالوريوس فى العلوم و سافر إلى إنجلترا حيث واصل دراسته.

وتعتبر روايته "موسم الهجرة إلى الشمال" واحدة من أفضل مائة رواية فى العالم.

وترجمت روايات الطيب صالح إلى أكثر من 30 لغة، ومنها موسم الهجرة إلى الشمال وعرس الزين ومريود وضو البيت ودومة ود حامد ومنسى.

وغيب الموت الروائي السودان الشهير في أحدى مستشفيات لندن في 18 فبراير 2009.​

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