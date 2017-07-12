"التضامن": إعانات عاجلة للمباني المتضررة بشمال سيناء

شمال سيناء - (أ.ش.أ):

أكد المحاسب منير أبو الخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في شمال سيناء، أنه جرى صرف نحو 4.4 مليون جنيه للمواطنين حتى 30 يونيو الماضي، وذلك كإعانات عاجلة عن المباني المضارة بسبب الحرب على الإرهاب، بواقع 10 آلاف جنيه لكل مبنى.

وقال أبو الخير في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن اجمالي الملفات المقدمة من المواطنين عن المباني المتضررة بلغت 843 ملفًا منها 30 ملفًا بالعريش والباقي في الشيخ زويد ورفح، وجرى استيفاء 682 ملفًا منها وباقي 161 ملفًا لم يتم إنهاء إجراءاتها والمعاينات الخاصة بها بسبب الظروف الأمنية.

وأشار إلى أن هناك 209 ملفات لم يجر استكمال المستندات المطلوبة لها، ومخاطبة أصحابها لاستكمالها حتى يجري الصرف لها.

وأوضح وكيل "التضامن"، أنه جرى الصرف الفعلي لـ 443 حالة بواقع 10 آلاف جنيه لكل حالة، بإجمالي 4 ملايين و430 ألف جنيه، وأضاف أن أجهزة وزارة الزراعة تعمل على استكمال معايناتها وتحديد مساحاتها وتقدير التلفيات التي وقعت بها ورفعها إلى الجهات التنفيذية المختصة لتعويض المزارعين.