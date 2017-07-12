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مسلحون يهاجمون حافلة ويقتلون 7 من ركابها غربي أفغانستان

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مصراوي Masrawy

مسلحون يهاجمون حافلة ويقتلون 7 من ركابها غربي أفغانستان

10:59 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

مسلحون يهاجمون حافلة ويقتلون 7 من ركابها غربي أفغانستان

ارشيفية

كابول (د ب أ)

صرح مسؤولون اليوم الأربعاء بأن مسلحين هاجموا حافلة مكتظة بالركاب غربي أفغانستان ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة من ركابها، متهمين حركة طالبان بالمسؤولية عن الهجوم.

وقال محمد ناصر مهري المتحدث باسم حاكم إقليم فرح إن "مسلحين من طالبان أوقفوا حافلة كانت في طريقها إلى إقليم هيرات غربي البلاد، وأنزلوا الركاب وأطلقوا النار عليهم ما أسفر عن سقوط القتلى".

ووقع الهجوم أمس في منطقة بالا بولوك بالإقليم.

وأشار إلى وجود شرطي بين القتلى.

وقالت جميلة أميني رئيسة مجلس الإقليم إن تسعة ركاب قُتلوا في الهجوم، وتم اختطاف سبعة آخرين.

وبينما أشارت إلى "احتمال أن يكون هناك بعض أفراد الأمن بين القتلى والمخطوفين"، ذكرت أن معظمهم من المدنيين.

ووفقا للمسؤولين، فقد دارت اشتباكات بين مسلحي طالبان وقوات الأمن بقرية شمال جاه بعد الحادثة.

ولم تعقب طالبان على الفور على الهجوم، إلا أن الحركة تقوم بصورة منتظمة بنصب نقاط تفتيش وإيقاف المركبات للبحث عن الموظفين الحكوميين وقوات الأمن المرتبطين بالقوات الأجنبية الموجودة في البلاد.

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