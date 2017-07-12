7 أسئلة بحاجة إلى إجابة بعد رحيل رودريجز إلى بايرن ميونيخ

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أعلن بايرن ميونيخ أمس عن تعاقده مع لاعب ريال مدريد خاميس رودريجز لمدة عامين على سبيل الإعارة مع موجود بند في التعاقد يتيح للفريق البافاري شراءه، وذلك بعد أن خرج اللاعب الكولومبي من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في أغلب فترات الموسم الماضي.

وبدورها طرحت صحيفة "ذا صن" البريطانية 7 أسئلة بحاجة إلى الإجابة حول تلك الصفقة كالأتي:

1- كيف حصل بايرن ميونيخ على خدمات رودريجز بهذا الثمن المنخفض؟

تعاقد بايرن ميونيخ مع رودريجز لمدة عامين على سبيل الإعارة مقابل 4,2 مليون إسترليني لكل عام مع وجود خيار لشراء اللاعب مقابل 31 مليون إسترليني، وهو ثمن منخفض للغاية بالمقارنة مع معطيات سوق الإنتقالات في الوقت الراهن.

وحصل ريال مدريد على خدمات رودريجز من موناكو الفرنسي منذ 3 سنوات مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، وربما يبدو من المنطقي أن تنخفض قيمة اللاعب نظرًا لعدم مشاركته في المباريات، إلا أن الأسعار الحالية في سوق الإنتقالات من المفترض أن تدفع ريال مدريد إلى بيع اللاعب صاحب الـ25 عامًا بسعر أعلى نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها.

ويبدو أن السبب وراء تعاقد بايرن ميونيخ مع رودريجز بهذا الثمن المنخفض هو عدم إهتمام الفريق البافاري الكبير بالحصول على خدماته، إلى جانب رغبة الريال في التخلص من أجره الضخم وفتح الباب أمام وصول لاعبين جدد إلى قلعة البيرنابيو.

2- لماذا لم تتعاقد أندية الدوري الإنجليزي مع رودريجز؟

أشارت العديد من التقارير الصحفية السابقة إلى رغبة كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب الكولومبي، كما أن كل التكهنات أكدت على أن وجهة رودريجز القادمة ستكون الدوري الإنجليزي بعد خروجه من حسابات زيدان.

ويبدو أن كل التكهنات التي أشارت إلى قرب رحيل اللاعب إلى ملعب أولد ترافورد كان مصدرها اللاعب نفسه خاصة أن جوزيه مورينيو لم يتطرق في أي مناسبة لرغبته في شراء اللاعب، كما أن رغبة ريال مدريد في الحصول على 70 مليون إسترليني لبيع رودريجز أبعدت الكثير من أندية الدوري الإنجليزي من دخول سباق الحصول على خدماته خوفًا من المغامرة من شراء لاعب لا يشارك بشكل أساسي في المباريات.

ولكن مع نجاح بايرن ميونيخ في الحصول على خدمات رودريجز بهذا الثمن المنخفض، بدأت الأندية الإنجليزية تواجه الانتقادات الحادة في ظل فشلها في محاكاة نفس الأمر مع اللاعب الكولومبي.

3- كيف سيناسب رودريجز فريق بايرن ميونيخ؟

تشير التقارير الصحفية إلى أن تعاقد بايرن ميونيخ مع رودريجز كان الدافع الأساسي من وراءه هو تعويض رحيل دوجلاس كوستا إلى يوفنتوس، إضافة إلى إمكانية الإعتماد على اللاعب الكولومبي في العديد من المراكز من خلال إشراكه كجناح أيمن يعمل على الدخول في العمق واستغلال قدمه اليسرى القوية، أو اللعب في المركز رقم 10 في حال قرر بايرن ميونيخ الإعتماد على خطة 4-3-3 مثل الموسم الماضي.

وبشكل عام، قدم رودريجز أفضل مستوياته مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الحالي، من خلال الإعتماد على 3 لاعبين في وسط الملعب ويتواجد اللاعب الكولمبي في يسار الملعب، وسيكون من المثير للإهتمام مشاهدة تعاون رودريجز مع أنشيلوتي من جديد في صفوف العملاق البافاري.

4- هل يخرج بايرن ميونيخ من سباق التعاقد مع أليكسيس سانشيز؟

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يعد بايرن ميونيخ من أكثر الأندية الراغبة في التعاقد مع مهاجم أرسنال أليكسيس سانشيز إلى جانب مانشستر سيتي، وعلى الرغم من أن دور رودريجز يختلف تمامًا عن الدور الذي يلعبه اللاعب التشيلي الذي يفضل اللعب في الجناح بشكل كبير أو في مركز المهاجم الوهمي، إلا أنه من المنتظر أن يحصل اللاعب الكولومبي على أجر مرتفع للغاية وهو نفس الحال مع سانشيز الذي سيطلب الحصول أيضًا على أجر مرتفع ربما يعيق بايرن ميونيخ من إتمام التعاقد معه.

5- ما السبب وراء تراجع مستوى رودريجز مع ريال مدريد؟

خاض رودريجز 29 مباراة في الدوري الإسباني في موسمه الأول مع ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، وقدم حينها أفضل المستويات في مسيرته بعدما سجل 13 هدفًا وصنع مثلهم.

ومع رحيل أنشيلوتي في عام 2015، وجد رودريجز صعوبات كبيرة في دخول التشكيل الأساسي للريال تحت قيادة كل من رافا بينيتز وزين الدين زيدان، وذلك لرغبة أنشيلوتي في الإعتماد على النزعة الهجومية بتواجد كل من مودريتش وكروس ورودريجز في وسط الميدان، بينما رأي بينتيز وزيدان ضرورة تواجد لاعب بمواصفات دفاعية ليدخل كاسيميرو على حساب رودريجز.

ومنذ ذلك الحين، لم يشارك رودريجز في مباريات الريال إلا كجناح أيمن بدلًا من جاريث بيل ومن ثم فقد هذا المركز أيضًا لحساب إيسكو الذي تألق بشدة في نهاية الموسم الماضي.

6- هل يملك رودريجز مستقبل مع ريال مدريد؟

ينتهي عقد رودريجز الحالي مع ريال مدريد في عام 2019 وهو نفس العام الذي ستنتهي فيه فترة إعارته إلى بايرن ميونيخ، ولكن يملك ريال مدريد خيار تجديد التعاقد لعام إضافي وهو ما سيقدم عليه الريال بكل تأكيد لضمان عدم رحيل اللاعب عن صفوف الفريق بالمجان.

وفي حال قرر بايرن ميونيخ عدم تفعيل بند شراء اللاعب، سيكون من المنتظر أن يقرر ريال مدريد بيع اللاعب الكولومبي إلى أي نادي أخر بدلًا من عودته من جديد إلى ملعب البيرنابيو.

7- هل يقرب رحيل رودريجز من وصول مبابي إلى البيرنابيو؟

أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى رغبة ريال مدريد في التخلص من الأجر المرتفع لخاميس رودريجز إلى جانب بيع ألفارو موراتا إلى مانشستر يونايتد من أجل توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم موناكو الفرنسي وجعله اللاعب الأغلى في العالم.

وانتشرت بعض التقارير في الأونة الأخيرة تتعلق بعدم قدرة ريال مدريد على منافسة القدرة الشرائية الهائلة لباريس سان جيرمان الراغب أيضًا في التعاقد مع مبابي، إلى جانب وجود بعض التكهنات حول إحتمالية بقاء مبابي في صفوف موناكو لموسم إضافي لضمان تواجده في قائمة المنتخب الفرنسي المشارك في مونديال روسيا الصيف المقبل.

وبالتالي من المنتظر أن يتأجل تعاقد ريال مدريد مع مبابي إلى الموسم المقبل إلا إذا نجح مانشستر يونايتد في التعاقد مع ألفارو موراتا هذا الصيف، حينها سيدخل الريال بقوة لشراء اللاعب الفرنسي الشاب في الميركاتو الحالي.