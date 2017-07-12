أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: تدخل أمريكا لحل أزمة قطر «صيد في الماء العكر»

Google+ Print
أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: تدخل أمريكا لحل أزمة قطر «صيد في الماء العكر» أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: تدخل أمريكا لحل أزمة قطر «صيد في الماء العكر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصف النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لحل أزمة الدول الأربعة المقاطعة لقطر بأنه «اصطياد في الماء العكر».

وأضاف الخولي لـ«التحرير» أن هذا التدخل الهدف منه فقط تعزيز المصالح الأمريكية والاستفادة من الأزمة لتحقيق مصالح شخصية لغدارة ، مشيرا إلى أن كل تصرفات قطر خلات السنوات الثمان الماضية كانت بتوجيهات من الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما الرئيس الأمريكي السابق.

وأوضح أن إدارة أوباما لها دورا في ممارسات قطر الداعمة للإرهاب خلال السنوات الماضية، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي ترامب خلال حملته الانتخابية حيث أكد وقتها أن أوباما وإدارته متورطين في صناعة الإرهاب بالشرق الأوسط.

شاهد أيضا

ولفت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية إلى أن ما نشهده الآن على الساحة شيئا واضحا للعيان بأن قطر دعمت الإرهاب، ولو بالفعل أرادت الولايات المتحدة التدخل فعليها أولا أن توقف دعم قطر للارهاب.

ويعقد وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، اليوم، الأربعاء، فس مدينة جدة ، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لبحث الأزمة القطرية، بعد أن دافع تيلرسون عن قطر التي زارها، أمس، وقال إن سياستها منطقية، وأعلن توقيع مذكرة بين واشنطن والدوحة لمكافحة تمويل الإرهاب.

كان المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد أن سامح شكرى، وزير الخارجية، تلقى دعوة من نظيره السعودي، عادل الجبير، لحضور اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر مع وزير الخارجية تيلرسون في مدينة جدة اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم