أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: تدخل أمريكا لحل أزمة قطر «صيد في الماء العكر»

التحرير

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وصف النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لحل أزمة الدول الأربعة المقاطعة لقطر بأنه «اصطياد في الماء العكر».

وأضاف الخولي لـ«التحرير» أن هذا التدخل الهدف منه فقط تعزيز المصالح الأمريكية والاستفادة من الأزمة لتحقيق مصالح شخصية لغدارة ترامب، مشيرا إلى أن كل تصرفات قطر خلات السنوات الثمان الماضية كانت بتوجيهات من الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما الرئيس الأمريكي السابق.

وأوضح أن إدارة أوباما لها دورا في ممارسات قطر الداعمة للإرهاب خلال السنوات الماضية، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي ترامب خلال حملته الانتخابية حيث أكد وقتها أن أوباما وإدارته متورطين في صناعة الإرهاب بالشرق الأوسط.

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ولفت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية إلى أن ما نشهده الآن على الساحة شيئا واضحا للعيان بأن قطر دعمت الإرهاب، ولو بالفعل أرادت الولايات المتحدة التدخل فعليها أولا أن توقف دعم قطر للارهاب.

ويعقد وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، اليوم، الأربعاء، فس مدينة جدة السعودية، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لبحث الأزمة القطرية، بعد أن دافع تيلرسون عن قطر التي زارها، أمس، وقال إن سياستها منطقية، وأعلن توقيع مذكرة بين واشنطن والدوحة لمكافحة تمويل الإرهاب.

كان المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد أن سامح شكرى، وزير الخارجية، تلقى دعوة من نظيره السعودي، عادل الجبير، لحضور اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر مع وزير الخارجية تيلرسون في مدينة جدة اليوم.