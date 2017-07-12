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رغم زيادة أرباحها.. الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر من جديد

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رغم زيادة أرباحها.. الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر من جديد رغم زيادة أرباحها.. الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر من جديد

التحرير

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قالت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" في خطاب رسمي أرسلته للبورصة المصرية صباح اليوم، إنها قررت تعديل منتجاتها وزيادة أسعار 3 منتجات منها، حيث تراوحت الزيادة على الأنواع بين 50 وبين و 2.25 قرش.

وجاء ارتفاع الأسعار كالتالي، بلغ سعر سجائر «كوين سوفت» من 12 إلى 12.50 جنيه، كما ارتفعت أسعار سجائر «كينج سايز» من 10.50 جنيه إلى 11.50 جنيه، وأيضا ارتفاع سعر سجائر «سوبر» من 12.75 إلى 15 جنيها.

وأوضحت الشركة الشرقية للدخان أنه من المقرر أن تطبق الزيادة الجديدة في أسعار أنواع السجائر المشار إليها اعتبارا من اليوم.

وكانت الشركة قد حققت أرباح في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 1.3 مليار جنيه مقابل حوالي مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 24%.

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وتستهدف "ايسترن كومباني" تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.35 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وتتوقع أرباحاً بقيمة 1.4 مليار جنيه في (2017-2018).

وتحتكر شركة الشرقية للدخان، تصنيع السجائر في ، حيث أن كل الشركات التي تعمل في مصر تُصنع من خلالها.

ويبلغ إنتاج الشركة الشرقية نحو 81.7 مليار سيجارة في 2014- 2015، و83.4 مليار سيجارة في الخطة المعتمدة في 2015-2016.

وتستهدف الشركة إنتاج 84 مليار سيجارة بنهاية العام المالي 2016-2017 مقابل 83.4 مليار سيجارة العام المالي الماضي 2015-2016.

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التحرير

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