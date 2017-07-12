أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

النقاب في أوروبا بين الحظر والسماح (انفوجراف)

Google+ Print
النقاب في أوروبا بين الحظر والسماح (انفوجراف) النقاب في أوروبا بين الحظر والسماح (انفوجراف)

مصراوي Masrawy

النقاب في أوروبا بين الحظر والسماح (انفوجراف)

10:40 ص الأربعاء 12 يوليه 2017

القاهرة (مصراوي)
اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أن حظر النقاب في الأماكن العامة من "التدابير الضرورية" في مجتمع ديمقراطي بهدف "ضمان ظروف العيش معا في المجتمع" حتى لو كان هذا يشكل صدمة لبعض المسلمين، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ولا تزال هذه القوانين تثير الكثير من الجدل في أوروبا، ويقول محللون أن هذه الخطوات تعطي دفعة كبرى لمحاربة التطرف في القارة، خاصة مع تزايد المخاوف من استغلال هذا الزي من طرف إرهابيين محتملين لزيادة احتمالات إفلاتهم من أعين السلطات.

ويقول محللون إن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز اندماج الجاليات المسلمة في مجتمعاتها الغربية بشكل كامل، وتنظر غالبية التيارات السياسية في القارة إلى النقاب على أنه رمز لتردد بعض المسلمين في تبني القيم الغربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة