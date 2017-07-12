النقاب في أوروبا بين الحظر والسماح (انفوجراف)

مصراوي Masrawy

القاهرة (مصراوي)

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أن حظر النقاب في الأماكن العامة من "التدابير الضرورية" في مجتمع ديمقراطي بهدف "ضمان ظروف العيش معا في المجتمع" حتى لو كان هذا يشكل صدمة لبعض المسلمين، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ولا تزال هذه القوانين تثير الكثير من الجدل في أوروبا، ويقول محللون أن هذه الخطوات تعطي دفعة كبرى لمحاربة التطرف في القارة، خاصة مع تزايد المخاوف من استغلال هذا الزي من طرف إرهابيين محتملين لزيادة احتمالات إفلاتهم من أعين السلطات.

ويقول محللون إن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز اندماج الجاليات المسلمة في مجتمعاتها الغربية بشكل كامل، وتنظر غالبية التيارات السياسية في القارة إلى النقاب على أنه رمز لتردد بعض المسلمين في تبني القيم الغربية.