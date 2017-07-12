كتب- طارق سمير:

نفى المستشار حمادة السيد، المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، تلقيه أمر من النائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق في بلاغ ضد أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، الدكتور يحيى قزاز، القيادي السابق بحركة "تمرد"، بتهمة التحريض على قتل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

أضاف السيد، في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أن لم يصدر قرار باستدعاء الدكتور يحيى قزاز للتحقيق معه في بلاغ مقدم من المحامي أشرف سعيد، المحامي بالنقض.

كان "سعيد" تقدم ببلاغ للنائب العام في 28 يونيو الماضي، ضد "قزاز"، القيادي السابق بحركة تمرد، بتهمة التحريض على قتل واغتيال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وقال في بلاغه الذي حمل رقم 7592 عرائض النائب العام أنه طبقا لنص المادة 171 و172 من قانون العقوبات المصري وتهمة إهانة رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري، فإن القزاز وصف رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالخيانة دون سند من واقع أو قانون، وطالب بإعدامه أيضا، وارتكب لفظا "سبا وقذفا علنيا في حقه".

وأضاف أنه وفقا لنص المادة 179 يحرض على قتل الرئيس، كما وصفه على حد تعبيره (ضربا بالنعال) ووصفه بالخيانة، مطالبًا بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد "قزاز"، وتقديمه للمحاكمة.

"استئناف القاهرة" تنفي التحقيق مع أستاذ جامعي في اتهامه بالتحريض على قتل "السيسي"