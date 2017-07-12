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محافظ الوادي الجديد: التنسيق مع "الصناعة" و"الإنتاج الحربي" لإقامة مهرجان للتمور

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد: التنسيق مع "الصناعة" و"الإنتاج الحربي" لإقامة مهرجان للتمور

10:27 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد - (أ.ش.أ):

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه جرى التنسيق مع وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي لإقامة مهرجان دولي للتمور بهدف تسويق منتجات المحافظة منه، وذلك خلال موسم جمع التمور الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ ببعض منتجي ومصنعي التمور بالمحافظة، مساء أمس الثلاثاء، والذي امتد حتى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، وذلك بهدف الوقوف على ما اتخذ من إجراءات لتطوير صناعة التمور بالمحافظة، وبحث آليات تطوير زراعة وتصنيع التمور والاستعداد لاستقبال موسم جمع التمور.

وقرر المحافظ، سرعة الانتهاء من تركيب 2 ميزان بيسكول عند مدخلي الخارجة والداخلة، ودراسة إلحاق طلاب الثانوية الزراعية المتفوقين بمصانع تمور المحافظة، كما كلف مديرية الزراعة بسرعة مكافحة آفات النخيل، مشددًا على ضرورة إقامة بورصة أو مجمع يجري من خلاله تجميع التمور وبيعها لتعظيم الاستفادة منه والحد من سرقات المزارع خلال عمليات جمع المحصول، وكذلك لتسويق المنتج بطريقة سليمة والحفاظ عليه.

هذا المحتوى من

Asha

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