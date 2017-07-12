اجتماع أمريكي روسي رفيع في واشنطن الاثنين المقبل

واشنطن (أ ف ب)

اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء ان دبلوماسيين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وروسيا سيعقدون اجتماعا الاثنين المقبل في واشنطن لمناقشة الخلافات العديدة بين البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع بينما تشهد الولايات المتحدة عاصفة سياسية مرتبطة بشكوك في تدخل روسيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وسيستقبل المسؤول الثالث في وزارة الخارجية الأمريكية الدبلوماسي توماس شانون نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في هذا اللقاء الذي كان يفترض ان يعقد في نهاية يونيو في سان بطرسبورج لكن موسكو ألغته بسبب عقوبات أمريكية جديدة مرتبطة بالنزاع في اوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت ان شانون سيحاول خلال هذا الاجتماع معالجة "بعض مما يسمى مصادر التوتر".

ولم تذكر اي تفاصيل لكن دبلوماسيين نقلت وكالات الانباء الروسية تصريحاتهم قالوا ان شانون وريابكوف سيبحثان خصوصا في الاجراءات العقابية التي اتخذتها ادارة الرئيس السابق باراك اوباما في ديسمبر 2016 ضد روسيا.

وشملت هذه الاجراءات ابعاد حوالى ثلاثين دبلوماسيا وجاسوسا روسا واغلاق مجمعين روسيين في الولايات المتحدة.

وقال دبلوماسيون أمريكيون ان المسؤولين سيبحثان ايضا في مسألتي اوكرانيا وسوريا.