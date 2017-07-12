موغيريني: من "المهم" التعاون مع موسكو

بروكسل (ا ف ب)

اعتبرت المسؤولة عن الدبلوماسية الاوروبية فيديريكا موغيريني الثلاثاء انه من "المهم" بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي التعاون مع روسيا، وذلك في ختام لقاء في بروكسل عقدته مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف.

وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف "من الواضح اننا لا نتشاطر نفس المواقف بالنسبة لكل الملفات، الا انه من المهم من وجهة نظرنا التحاور والتعاون في كل مكان حيث يكون ذلك ممكنا، واليوم حددنا ارضيات التعاون".

واضافت موغيريني التي قامت باول زيارة لها الى موسكو في 24 أبريل الماضي، انها تبحث بشكل دوري المشاكل العالمية التي تؤثر على مصالح الاتحاد الاوروبي وروسيا.

واشارت بالتحديد الى الحرب في سوريا والهدنة الاخيرة التي اقرت في جنوب هذا البلد.

وقالت موغيريني بهذا الصدد "اننا نعتبر هذه الهدنة مرحلة اولى نحو وقف لإطلاق النار اوسع على مستوى البلاد"، مشيرة الى ان الاتحاد الاوروبي قدّم حتى الان مساعدات انسانية الى سوريا تقدر بنحو عشرة مليارات يورو.

بدوره قال لافروف "نعلم جميعا المساهمة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الا ان الوقت حان للتفكير في تأثير العقوبات الاوروبية والاميركية على دمشق".

كما ناقشت موغيريني مع لافروف ايضا خلال لقائهما الذي استمر ساعتين الازمة الليبية والتوتر في الخليج وعملية السلام في الشرق الاوسط والاوضاع في كوريا واوكرانيا.